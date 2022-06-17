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妙齡女開窗驚見龜殼花掛窗台 花容失色警捕蛇夾解圍

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市七堵區復興山區一名20多歲女子，昨晚打開窗戶要看有沒有下雨，沒想到一打開窗戶警見有一尾長1米多的毒龜殼花掛在窗台上，整個身體蜷縮在鐵窗上，嚇得花容失色報警求助。復興派出所員警拿配備的捕蛇夾抓蛇，才讓女子鬆了一口氣，露出笑容，直說「好嚇人」。

基隆市警察局第三分局復興派出所，昨晚6時30分許，接獲何姓女子來電報稱，語氣十分著急，說她家外面窗戶上掛著一條大蛇，久久不去，嚇得她不敢出門，請員警趕快到她家協助一下。

所長張文得及副所長蔡建夫趕赴現場，發現是一尾長約1米多的龜殼花，捲曲身體在何女住處窗台上，由副所長蔡建夫看準時機，持捕蛇夾迅速將蛇抓起，送到不遠處山區草叢野放。這時原本花容失色的何姓女子終於露出笑容，對於警方及時協助不斷致謝。

何女表示，原本打開窗戶是要看外面有無下雨，卻看到好大尾的蛇，不知如何是好，只好打給警察求助。張文得說，因為派出在在偏僻山區，因此配備有捕蛇夾，以備不時之需，山區不時會有蛇類出沒，在安全的情況下，抓蛇及時為民服務。

第三分局分局長林文煜說，復興所員警立即解決民眾困難，值得嘉勉。另外同時提醒民眾，若發現蛇、蜂等動物有危害之虞，可撥打1999或119，市府會依狀況通報適當的執行單位協助處理。

妙齡女開窗驚見龜殼花掛窗台，花容失容警捕蛇夾解圍。圖／警方提供
妙齡女開窗驚見龜殼花掛窗台，花容失容警捕蛇夾解圍。圖／警方提供
妙齡女開窗驚見龜殼花掛窗台，花容失容警捕蛇夾解圍。圖／警方提供
妙齡女開窗驚見龜殼花掛窗台，花容失容警捕蛇夾解圍。圖／警方提供

警察 基隆

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