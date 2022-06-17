警察幫她牽車還碎碎念 法官罰「馬路三寶」2千元

周姓女騎士誤闖汽車專用的快速道路，員警幫她將機車牽引下匝道，她卻對著警察碎碎念，罵警察「要不去死一死」等，依社會秩序維護法送辦，台北地院審理，裁定周女罰鍰2000元。可抗告。

這起「馬路三寶」事件發生在5月31日晚上，周女騎車誤由台北市水源快速道路師大路出口逆向行進，民眾向110報案，周女後來熄火將機車停靠路邊；候警期間，她的安全帽遺失，員警到場後，協助她將機車牽引離開。

移車時，周女要求員警送她回家，稱「你們什麼忙都不幫，當什麼警察」、「現在就是把我安全送回家，機車就是沒有辦法騎啊，你要開罰單隨便你，我沒有錢啊，要嘛我就告你敲詐勒索」、「我沒有安全帽，我騎在馬路上很危險，又會被開罰單，如果死了怎麼辦，要不你去死一死」等。

警察在幫助周女解決問題，周女卻喋喋不休，甚至干擾警察執行公務，員警決定依違反社維法將周女移送法辦。