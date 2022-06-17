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台南妻持刀殺夫遭聲押 法官訊後無保釋放

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

32歲王姓女子昨天清晨在台南家中持熱水壺澆淋睡夢中陳姓丈夫，被陳怒扯頭髮，王女再持水果刀朝他右胸猛刺；陳男胸口中刀跑到陽台，拔刀扔下樓求救，失血過多送醫不治。警方詢後依殺人罪嫌送辦，檢方聲押，台南地院訊後認無羈押必要，將她無保釋放。

台南地院指出，經訊問後，王女坦承持刀刺殺其配偶致死，足認她涉犯殺人罪犯罪嫌疑重大。但她就全部涉案事實均已坦承不諱，相關證人與證據也已經警、檢蒐證，無事實及相當理由，足認她有何串、滅證之虞，且檢察官並未明確指出她有何串、滅證的具體事實。

台南地院也認為，王女行凶後留在現場，待接獲報案員警到場時，她對於警詢、偵查中的訊問，就行凶過程陳述前後一致，並無避重就輕，飾詞卸責以規避刑責。台南地院認檢方聲請不符羈押要件，自難准許，因而駁回聲請，並將她釋放。

台南地院認王女就全部涉案事實均已坦承不諱，相關證人與證據也已經警、檢蒐證，就行凶過程陳述前後一致，並無避重就輕，訊後無保釋放。記者邵心杰／翻攝
台南地院認王女就全部涉案事實均已坦承不諱，相關證人與證據也已經警、檢蒐證，就行凶過程陳述前後一致，並無避重就輕，訊後無保釋放。記者邵心杰／翻攝

台南 殺人 檢察官

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