台南妻持刀殺夫遭聲押 法官訊後無保釋放

32歲王姓女子昨天清晨在台南家中持熱水壺澆淋睡夢中陳姓丈夫，被陳怒扯頭髮，王女再持水果刀朝他右胸猛刺；陳男胸口中刀跑到陽台，拔刀扔下樓求救，失血過多送醫不治。警方詢後依殺人罪嫌送辦，檢方聲押，台南地院訊後認無羈押必要，將她無保釋放。

台南地院指出，經訊問後，王女坦承持刀刺殺其配偶致死，足認她涉犯殺人罪犯罪嫌疑重大。但她就全部涉案事實均已坦承不諱，相關證人與證據也已經警、檢蒐證，無事實及相當理由，足認她有何串、滅證之虞，且檢察官並未明確指出她有何串、滅證的具體事實。