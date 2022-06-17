流浪虎斑犬疑遭殺害 高雄警遭誤會不受理好錯愕
高雄市小港區龍鳳濱海公園有隻流浪虎斑犬疑遭刺殺死亡，愛犬人士到派出所詢問有否監錄畫面可查；消息傳開，警方反遭質疑拒絕受理報案，令員警啞巴吃黃蓮。警方今天表示，犬屍已由動保員處理，警方也將追查可疑殺害流浪犬的對象。
有愛犬人士6月13日到小港區龍鳳濱海公園，發現可能遇刺的虎斑犬重傷奄奄一息，將虎斑犬受傷狀況的影片貼到臉書社團，後來愛犬人士通報動保員到場，將虎斑犬送到高雄市林園區某動物醫院急救，但愛犬人士貼網，這隻虎斑犬仍因「肋骨斷裂，腹部多個穿刺傷口導致氣血胸死亡」。
6月14日有1名黃姓男子到高雄市警小港分局大林派出所，詢問這件事有沒有人報案、能否調閱相關監錄系統畫面，不久離去。昨晚同是愛犬人士的黃姊，誤以為警方不受理報案，在網路貼文，「警方對於有人可能拿著致命武器在公園閒晃，還已殺死一隻溫馴的狗兒不以為意」 ，令員警錯愕。
小港警分局今天表示，到所詢問的黃先生並沒有要向員警報案，也沒表示要立即調閱監視器，僅單純詢問了解，約2、3分鐘後便離開派出所，今天大林派出所長聯繫貼文的黃姊，確認「轉述過程有出入」，表示警方無拒絕受理、推諉報案的情形，黃姊也更正貼文，不過，警方仍將追查可能殺害虎斑犬的對象。
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