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影／一聲「姑姑」7旬婦遭詐42萬 欲再匯56萬警攔阻
新北市三重區一名7旬林婦，日前接獲自稱姪子來電，一開口便商借42萬，林婦不疑有他前去銀行匯出。翌日中午，詐團再佯裝其姪子，欲再詐56萬元，林婦二次前去銀行準備匯款，行員察覺有異報警協處，經警方請林婦致電詢問親姪本人，才知被詐成功阻詐保住56萬。
據了解，70歲林姓婦人13日周一接獲一名男子來電，對方開口以「姑姑！你知道我是誰嗎？」林婦不知是哪個姪子？隨口喊出「你是xxx嗎？」詐團反應之快立即說對。
兩人通話過程，假姪子向林婦表示剛換手機號碼，要林婦加他line好友，雙方互加好友後，用line聊了10多分鐘，此時，詐團謊稱「因拿不出工程款，需要向姑姑商借42萬元應急」，林婦不疑有他，立馬前往銀行臨櫃，將42萬元匯出指定帳戶。
林婦14日中午又接到假姪子Line來電，再向她商借56萬元工程款。林婦急急忙忙跑到銀行準備匯款，這回行員覺得怪異，詢問林婦匯款帳戶及匯款用途，只見林婦回答不清，行員直覺林婦被騙，趕緊報警前來協處。
三重警分局二重派出所長廖廷浩、警員劉現正接獲通報，立刻驅車趕抵。經詢問林婦得知，這又是「猜猜我是誰？」詐騙老梗。當場請林婦電聯親姪子確認，才知自己遭騙，打消匯錢念頭，成功保住56萬元老本。
對此，警方呼籲，詐騙手法五花八門，民眾接到任何自稱親友等不明來電，且指示操作匯款等動作，應向警方報案或撥打165反詐騙專線等方式多加查證，以保障自身財產安全。
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