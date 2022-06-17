快訊

鐵皮屋焊鐵窗 護樹老娘嘆：住這等於沒給自己留一活路

家沒了！竹市縱火案倖存屋主 靈堂伴親人牌位睡一夜

收起高分貝砲火改讚陳時中 柯文哲打什麼小算盤？

影／貨櫃車下國3汐止交流道 失控衝出護欄翻落邊坡

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

程姓男子今天凌晨駕駛貨櫃車行經國三下汐止新台五路匝道時，不慎失控撞破護欄翻覆下方邊坡，因事故當下無人發現，事隔3小時才被到附近菜園的民眾發現報警，警方及消防人員獲報到場，發現程男左手掌骨折，由救護車將人送醫，事故現場由國道警方調查釐清中。

新北市汐止警方今天上午6時許獲報，一名到汐止交流道旁菜園整理的民眾，發現一輛貨櫃車翻覆在匝道旁，汐止區光復街7巷內邊坡，警方及救護人員到場，發現駕駛程姓男子（46歲）左手食指及左手掌骨折，送往汐止國泰醫院救治。

據了解，程男今天凌晨3時駕車行經國道三號南往北往基隆方向行駛，下汐止交流道時，不慎失控衝出護欄，整輛貨櫃車翻覆在匝道旁邊坡，程男因左手受傷，又找不手機報警求救，只好一直待在事發現場等侯被人發現。

因實際事故發生地點屬國道警方管轄區，汐止警方待程男送醫後，通報國道警第第九大隊接手處理，國道九隊今表示，初步研判為貨櫃車行經匝道時，駕駛疑似操作不當以致衝出護欄並翻落邊坡肇事，確實事原因有待進一步調查釐清。

國道警方今天上午派遣拖吊車至事故現場處理時，正值上班交通尖鋒時段，一度造成該匝道車流回堵，上午8時許清理完畢後，車流才漸恢復正常。

程姓男子今天凌晨駕駛貨櫃車行經國三下汐止新台五路匝道時，不慎失控撞破護欄翻覆下方邊坡，因事故當下無人發現，事隔3小時才被到附近菜園的民眾發現報警。記者王長鼎／翻攝
程姓男子今天凌晨駕駛貨櫃車行經國三下汐止新台五路匝道時，不慎失控撞破護欄翻覆下方邊坡，因事故當下無人發現，事隔3小時才被到附近菜園的民眾發現報警。記者王長鼎／翻攝
程姓男子今天凌晨駕駛貨櫃車行經國三下汐止新台五路匝道時，不慎失控撞破護欄翻覆下方邊坡，因事故當下無人發現，事隔3小時才被到附近菜園的民眾發現報警。記者王長鼎／翻攝
程姓男子今天凌晨駕駛貨櫃車行經國三下汐止新台五路匝道時，不慎失控撞破護欄翻覆下方邊坡，因事故當下無人發現，事隔3小時才被到附近菜園的民眾發現報警。記者王長鼎／翻攝

汐止 國道

延伸閱讀

汐止新台五路修修補補 七月要全面重鋪

汐止疫苗站再度開張 長輩打疫苗送宣導品

北濱轎車雨天失控撞對向護欄 男駕駛不治、女輕傷

北濱轎車失控衝撞對向護欄 車頭嚴重傷損 車內2人受傷

相關新聞

台南妻持刀殺夫遭聲押 法官訊後無保釋放

32歲王姓女子昨天清晨在台南家中持熱水壺澆淋睡夢中陳姓丈夫，被陳怒扯頭髮，王女再持水果刀朝他右胸猛刺；陳男胸口中刀跑到陽...

流浪虎斑犬疑遭殺害 高雄警遭誤會不受理好錯愕

高雄市小港區龍鳳濱海公園有隻流浪虎斑犬疑遭刺殺死亡，愛犬人士到派出所詢問有否監錄畫面可查；消息傳開，警方反遭質疑拒絕受理...

貨櫃車下匝道衝邊坡 國三汐止交流道大堵車

國道三號北上下汐止新台五路匝道，凌晨一輛貨櫃車撞穿護欄翻覆邊坡，清晨才被發現，所幸駕駛僅受到輕傷，事故現場公路單位出動很...

影／貨櫃車下國3汐止交流道 失控衝出護欄翻落邊坡

程姓男子今天凌晨駕駛貨櫃車行經國三下汐止新台五路匝道時，不慎失控撞破護欄翻覆下方邊坡，因事故當下無人發現，事隔3小時才被...

影／一聲「姑姑」7旬婦遭詐42萬 欲再匯56萬警攔阻

新北市三重區一名7旬林婦，日前接獲自稱姪子來電，一開口便商借42萬，林婦不疑有他前去銀行匯出。翌日中午，詐團再佯裝其姪子...

山寨版勞力士換綠羅馬 網路交易訊息曝竊行

高雄呂姓男子到客戶家安裝冷氣機，發現客戶住處有只俗稱「綠羅馬」的勞力士名表，竟悄悄以假勞力士表涉嫌換走綠羅馬，拿到當鋪典...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。