影／貨櫃車下國3汐止交流道 失控衝出護欄翻落邊坡

程姓男子今天凌晨駕駛貨櫃車行經國三下汐止新台五路匝道時，不慎失控撞破護欄翻覆下方邊坡，因事故當下無人發現，事隔3小時才被到附近菜園的民眾發現報警，警方及消防人員獲報到場，發現程男左手掌骨折，由救護車將人送醫，事故現場由國道警方調查釐清中。

新北市汐止警方今天上午6時許獲報，一名到汐止交流道旁菜園整理的民眾，發現一輛貨櫃車翻覆在匝道旁，汐止區光復街7巷內邊坡，警方及救護人員到場，發現駕駛程姓男子（46歲）左手食指及左手掌骨折，送往汐止國泰醫院救治。

據了解，程男今天凌晨3時駕車行經國道三號南往北往基隆方向行駛，下汐止交流道時，不慎失控衝出護欄，整輛貨櫃車翻覆在匝道旁邊坡，程男因左手受傷，又找不手機報警求救，只好一直待在事發現場等侯被人發現。

因實際事故發生地點屬國道警方管轄區，汐止警方待程男送醫後，通報國道警第第九大隊接手處理，國道九隊今表示，初步研判為貨櫃車行經匝道時，駕駛疑似操作不當以致衝出護欄並翻落邊坡肇事，確實事原因有待進一步調查釐清。