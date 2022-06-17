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山寨版勞力士換綠羅馬 網路交易訊息曝竊行

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄呂姓男子到客戶家安裝冷氣機，發現客戶住處有只俗稱「綠羅馬」的勞力士名表，竟悄悄以假勞力士表涉嫌換走綠羅馬，拿到當鋪典當。他沒想到，警方上網搜尋拍賣訊息，正巧發現當鋪業者貼網路社團賣這只手表，循線查捕到案，依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，張姓男子找呂姓男子（40歲）到高雄市小港區高坪15路住處安裝冷氣機，後來發現放在在臥室的綠羅馬勞力士手表，不翼而飛，由於手表價值30萬元，他不甘名表遭竊，報警追查竊賊。

高雄市警小港分局高松派出所員警據報，自張家的監錄系統畫面，發覺呂安裝冷氣後，離去時左腋下似乎夾著某樣東西，認為呂涉嫌重大，後來員警從網路，追尋勞力士名表可能下落，果然在販賣二手勞力士手表的臉書社團，發現有當鋪業者貼出同款綠羅馬的拍賣訊息，員警立即帶張到當鋪，比對手表序號，確認正是失竊的勞力士。

當鋪業者告訴警方，這只手表是向他租屋的呂姓房客拿來典當，以24萬元完成典當交易，6月15日警方聲請拘票，到高雄市鳳山區鳳甲路呂的租處，拘捕呂到案，扣得疑似典當手表款13萬餘元。呂起初仍否認偷手表，但見典當手表東窗事發，才承認拿山寨版勞力士，換走真綠羅馬。警方依警方偵辦移送。

張姓男子遭竊的「綠羅馬」勞力士，經警方搜網發現被典當到當鋪。記者林保光／翻攝
張姓男子遭竊的「綠羅馬」勞力士，經警方搜網發現被典當到當鋪。記者林保光／翻攝
呂姓男子安裝冷氣後，左腋下疑夾著屋失竊的綠羅馬離去。記者林保光／翻攝
呂姓男子安裝冷氣後，左腋下疑夾著屋失竊的綠羅馬離去。記者林保光／翻攝
呂姓男子利用山寨版手表換走屋主的「綠羅馬」勞力士。記者林保光／翻攝
呂姓男子利用山寨版手表換走屋主的「綠羅馬」勞力士。記者林保光／翻攝

羅馬 勞力士 當鋪

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