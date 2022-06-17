影／兩車追撞殃及檳榔攤 目擊者嚇呆不知報案撥幾號

屏東縣萬丹鄉丹榮路16日發生小客車追撞事故，一輛銀色小客車行駛在內側車道，突然遭一輛休旅車從後方追撞，猛烈撞擊讓小客車彈飛，撞進路旁檳榔攤。突如其來事故讓後方目擊民眾嚇傻，驚呼「好可怕」，連報案要撥打幾號都無法反應。警方表示，兩車駕駛酒測值都是零，兩車3人僅受輕傷，事故原因仍待調查釐清。

警方表示，該起事故發生於昨晚9點30分許，萬丹丹榮路段內側車道發生兩部自小客車追撞，潘姓女子（46歲）駕駛小客車載兒子，遭王姓男子（43歲）從後方追撞，被撞車輛再衝撞路旁檳榔攤。猛烈撞擊讓兩車車頭全毀，小客車安全氣囊爆開，潘女擦挫傷。