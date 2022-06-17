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影／兩車追撞殃及檳榔攤 目擊者嚇呆不知報案撥幾號
屏東縣萬丹鄉丹榮路16日發生小客車追撞事故，一輛銀色小客車行駛在內側車道，突然遭一輛休旅車從後方追撞，猛烈撞擊讓小客車彈飛，撞進路旁檳榔攤。突如其來事故讓後方目擊民眾嚇傻，驚呼「好可怕」，連報案要撥打幾號都無法反應。警方表示，兩車駕駛酒測值都是零，兩車3人僅受輕傷，事故原因仍待調查釐清。
警方表示，該起事故發生於昨晚9點30分許，萬丹丹榮路段內側車道發生兩部自小客車追撞，潘姓女子（46歲）駕駛小客車載兒子，遭王姓男子（43歲）從後方追撞，被撞車輛再衝撞路旁檳榔攤。猛烈撞擊讓兩車車頭全毀，小客車安全氣囊爆開，潘女擦挫傷。
後方目擊民眾驚見撞擊瞬間驚呼「好可怕」。現場監視器畫面顯示，事故發生時，後車駕駛連按喇叭，最後直接撞上前車，警方表示，初步了解兩車駕駛應不認識，肇因仍待調查釐清。
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