通緝犯跑路 到處偷食物香油錢逮捕歸案

台北市信義區吳興街派出所轄區，今年5月間，陸續接獲民眾報案食物及財物遭竊，受害店家有水果店、便當店，甚至還有宮廟香油錢及貨車內零錢遭竊走，警方偵辦後，才知是鄭姓通緝犯（49歲）跑路，居無定所四處行竊。

警方調閱監視器畫面，發現通緝犯半夜時以自製開鎖工具撬開或徒手，打開被害民眾放置戶外的冰箱，或選擇店家倉庫及貨車下手行竊。