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通緝犯跑路 到處偷食物香油錢逮捕歸案
台北市信義區吳興街派出所轄區，今年5月間，陸續接獲民眾報案食物及財物遭竊，受害店家有水果店、便當店，甚至還有宮廟香油錢及貨車內零錢遭竊走，警方偵辦後，才知是鄭姓通緝犯（49歲）跑路，居無定所四處行竊。
警方調閱監視器畫面，發現通緝犯半夜時以自製開鎖工具撬開或徒手，打開被害民眾放置戶外的冰箱，或選擇店家倉庫及貨車下手行竊。
鄭嫌因案遭台北地檢署、士林地檢署及台北地方法院發布通緝，為逃避法律制裁，選擇跑路流浪，平時居無定所。警方分析，鄭男以徒步交通且專挑夜深人靜時下手行竊，追查後發現鄭嫌藏匿廢棄空屋。警方多日埋伏，日前凌晨3時許，在空屋逮捕他歸案，查扣作案用自製萬用開鎖工具一把。
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