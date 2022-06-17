宜蘭警局換新700件反光背心 外勤警大讚透氣、功能性佳

宜蘭縣政府警察局去年編列預算，新採購700件反光背心、700顆肩燈，上周陸續配發第一線外勤同仁，以提升執勤安全與舒適性。宜蘭分局新生所長林偉葳使用後分享，舊式反光背心堪用，不過新式的口袋增加，裝備可放多，隨時拿取很方便，且透氣材質在炎熱夏天，相對不那麼悶熱。

交通隊長黃文泰表示，警察交通勤務的反光背心是制服的一種，警政署統一其樣式超過15年，直至2019年開放各縣市警局可依需求自由採購。

宜蘭縣政府警察局陸續汰舊換新裝備，考量同仁普遍反應舊式反光背心的透氣性不佳、口袋數較少，局長林新晃基於照顧、關心外勤員警，去年編列應勤裝備的預算，換新700件反光背心、700顆肩燈。

有別於舊式反光背心的口袋僅2個、材質悶熱，新式的功能因應現今勤務需要，口袋比較寬大，數量增多為5個，設計可放無線電、掛鉤等各式裝備，整體兼具安全、舒適、透氣、美觀等優點。

黃文泰指出，員警穿著反光背心在夜間執勤的功能是被動式，得由車輛燈光照射才會反光，肩燈可在暗處、燈光不足之地，主動發出警示的紅藍亮光，提高人員安全性。此次換新肩燈比較小型，多了照明燈的功能，可於夜間盤查時照亮車輛。