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碰！他凌晨駕車撞變電箱 車噴飛倒頭栽 警驗出酒精反應

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣芬園鄉今天凌晨發生一起小客車自撞電箱意外，造成沿路號誌停擺，部分民宅受到影響。車禍撞擊力道之大，車輛噴飛之外還「倒頭栽」。駕駛張男身體無明顯受傷，乘客羅女送醫。警方驗出張男酒測值0.05毫克，未超過法規0.15處罰標準。

警方指出，依照現行法規，酒駕值不超過0.15不會被處罰，駕駛當場未送醫，但事後表示要自行就醫，還未製作筆錄，將釐清肇事原因。

張男凌晨載著羅女行經行經芬園鄉彰南路二段往南投方向時，駕駛不慎，自撞路邊變電箱，並波及1輛停放路邊的自小客車。救護人員到場看到現場一片狼藉，車輛噴飛約100公尺，前輪連同鋼圈都噴出去，車頭毀損嚴重。車輛還整輛正翻反面，撞擊力道之大，附近住戶聽到砰一聲都嚇得出外查看。

居民指出，變電箱連同底座整個被撞壞，因號誌停擺，出來幫忙注意後方車輛，就怕天色太暗又發生其他事故。消防隊將當時受困的輛人救出送醫，台電人員4點多就到現場搶修變電箱才復電。

坐在副駕駛座的羅女因右手骨折、臉部撕裂傷，送醫治療，張男則未送醫，但因撞壞變電箱，恐怕有賠償責任，警方將進一步製作筆錄，釐清事故原因。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

彰化縣芬園鄉今天凌晨發生一起小客車自撞電箱意外，現場滿是掉落殘骸。圖／讀者提供
彰化縣芬園鄉今天凌晨發生一起小客車自撞電箱意外，現場滿是掉落殘骸。圖／讀者提供
駕駛車輛自撞擊力道之大，車輛噴飛之外還「倒頭栽」。圖／讀者提供
駕駛車輛自撞擊力道之大，車輛噴飛之外還「倒頭栽」。圖／讀者提供
彰化縣芬園鄉今天凌晨發生一起小客車自撞電箱意外，造成沿路號誌停擺，部分民宅受到影響。圖／讀者提供
彰化縣芬園鄉今天凌晨發生一起小客車自撞電箱意外，造成沿路號誌停擺，部分民宅受到影響。圖／讀者提供

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