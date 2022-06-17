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台股早盤一度跌逾200點 台積電開盤跌破500元陷保衛戰

無業慣竊深夜潛入自助餐店偷5千元 隔天落網辯吃飯全花光

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄48歲無業楊姓男子，平時靠偷竊維生，日前趁六龜區光復路一家自助餐店關門時，潛入店內，竊得5000元後逃離，殊不知，行竊過程，全遭監視器錄下，事後店家報警，警方也循線逮到楊男；警詢後，將他依竊盜罪函送。

據了解，楊男為六龜在地人，長期無業，有竊盜前科，因熟悉環境，經常在深夜外出行竊，年初還曾侵入民宅偷走屋主的平安符吊飾；盡管他多次被逮，卻仍持續犯案。

6月12日深夜11時30分許，楊男因缺錢花用，透過店家門窗潛入六龜區光復路一家自助餐店，當時店家並未營業，讓他竊得5000元後逃離；隔天店家發現遭竊報警。

警方透過監視器，掌握犯行身分，並在6月13日下午3時許，在六龜區河邊巷將查獲楊男。起初，楊男否認犯行，直到員警出示行竊畫面，才令他百口莫辯，還說竊得的現金，為了吃飯已全數花光，警詢後，將他依竊盜罪函送。

高雄48歲無業楊姓男子，透過店家門窗潛入六龜區光復路一家自助餐店竊得5000元後逃離。記者陳弘逸／翻攝
高雄48歲無業楊姓男子，透過店家門窗潛入六龜區光復路一家自助餐店竊得5000元後逃離。記者陳弘逸／翻攝

六龜 竊盜 監視器

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