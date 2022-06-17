無業慣竊深夜潛入自助餐店偷5千元 隔天落網辯吃飯全花光

高雄48歲無業楊姓男子，平時靠偷竊維生，日前趁六龜區光復路一家自助餐店關門時，潛入店內，竊得5000元後逃離，殊不知，行竊過程，全遭監視器錄下，事後店家報警，警方也循線逮到楊男；警詢後，將他依竊盜罪函送。

據了解，楊男為六龜在地人，長期無業，有竊盜前科，因熟悉環境，經常在深夜外出行竊，年初還曾侵入民宅偷走屋主的平安符吊飾；盡管他多次被逮，卻仍持續犯案。

6月12日深夜11時30分許，楊男因缺錢花用，透過店家門窗潛入六龜區光復路一家自助餐店，當時店家並未營業，讓他竊得5000元後逃離；隔天店家發現遭竊報警。