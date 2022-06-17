失智老人迷途事件頻傳 嘉縣社會局提供免費防走失手鍊

嘉義縣老人比例全台居冠，失智老人迷途忘了回家路事件頻傳，警察局統計1至5月份協尋失智失聯人口53件，協助老人返家22件，水上警局最近為找失智老人成立專案小組，找到2名老人回家團圓；社會局免費提供防走失愛的手鍊，符合條件家庭都可申請。

水上警分局長蘇旭茂為人口協尋報案，統合各單位能量積極協尋，8日晚間鹿草、太保聯合所分別受理張姓及楊姓失智老人走失案，深夜下雨，專案小組調閱、過慮數百支監視器，分組多方管道清查搜尋，分別在台南後壁區後壁火車站，以及嘉市基督教醫院尋獲2名老翁，交給家人帶回照護。

社會局說，防走失「愛的手鍊」是一條針對有走失之虞者，設計的手鍊，每條面版都鑲有使用者編號及服務專線，面版內側刻印「嘉義縣政府」敬贈字樣。服務中心在電腦上登錄每名使用者詳細資料，民眾透過24小時免付費服務專線：0800-056-789告知手鍊編號，服務人員將會立即通知家屬或請當地派出所派員處理。

免費申請對象，設籍嘉縣有走失之虞身心障礙者：身心障礙手冊或證明影本須為智能障礙者，失智症者，自閉症患者，慢性精神病患者，因病或受傷造成腦部病變者、多重障礙；有走失之虞老人。自費申請對象：為預防家人走失，有繳費能力者。