國1民雄段清晨化學槽車疑爆胎起火 駕駛驚險脫困

嘉義縣消防局獲報，國道1號中山高北上255.9公里處嘉義縣民雄鄉路段，清晨4點23分1輛化學槽車載送化學物質氫氧化鈉，車體右後輪胎疑爆胎起火燃燒，消防人員到場，駕駛脫困未受傷，所幸車輛化學槽未受損。

消防局說，化學槽車起火停靠路肩，暗夜火光熊熊燃燒，有如一團火球，還好當時路過車輛不多，未造成交通阻塞，車上化學液體未外溢，民雄、雙福、嘉太等消防分隊人車到場處理，通知環保局、國道警察協助，火勢清晨4點53分撲滅，事故原因警方調查中。

氫氧化鈉又稱火鹼、燒鹼、液鹼和苛性鈉，是具高腐蝕性的強鹼，一般為白色片狀或顆粒，能溶於水生成鹼性溶液，另也能溶解於甲醇及乙醇。鹼性物具潮解性，會吸收空氣中的水蒸氣，也會吸取二氧化碳、二氧化硫等酸性氣體。