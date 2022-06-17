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國1民雄段清晨化學槽車疑爆胎起火 駕駛驚險脫困

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣消防局獲報，國道1號中山高北上255.9公里處嘉義縣民雄鄉路段，清晨4點23分1輛化學槽車載送化學物質氫氧化鈉，車體右後輪胎疑爆胎起火燃燒，消防人員到場，駕駛脫困未受傷，所幸車輛化學槽未受損。

消防局說，化學槽車起火停靠路肩，暗夜火光熊熊燃燒，有如一團火球，還好當時路過車輛不多，未造成交通阻塞，車上化學液體未外溢，民雄、雙福、嘉太等消防分隊人車到場處理，通知環保局、國道警察協助，火勢清晨4點53分撲滅，事故原因警方調查中。

氫氧化鈉又稱火鹼、燒鹼、液鹼和苛性鈉，是具高腐蝕性的強鹼，一般為白色片狀或顆粒，能溶於水生成鹼性溶液，另也能溶解於甲醇及乙醇。鹼性物具潮解性，會吸收空氣中的水蒸氣，也會吸取二氧化碳、二氧化硫等酸性氣體。

氫氧化鈉是為常用化學品，應用廣泛，很多工業過程必需品：常用於製造木漿紙張、紡織品、肥皂及其他清潔劑等，另也用於家用的水管疏通劑。

嘉義縣消防局獲報，國道1號中山高北上255.9公里處嘉義縣民雄鄉路段，清晨4點23分1輛化學槽車載送化學物質氫氧化鈉，車體右後輪胎疑爆胎起火燃燒，消防人員到場，駕駛脫困未受傷，車輛化學槽未受損。記者魯永明／翻攝
嘉義縣消防局獲報，國道1號中山高北上255.9公里處嘉義縣民雄鄉路段，清晨4點23分1輛化學槽車載送化學物質氫氧化鈉，車體右後輪胎疑爆胎起火燃燒，消防人員到場，駕駛脫困未受傷，車輛化學槽未受損。記者魯永明／翻攝
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國道 嘉義 警察

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