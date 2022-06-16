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影／行人走在橋上車道 貨車未注意直接追撞 重傷送醫

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

張姓男子今晚駕車行經新北市板橋區新海橋往新莊方向，因天色昏暗，未注意行人江男走在車道上，從後方直接追撞，江男當場遭撞飛，重傷送醫搶救中。江男為何會獨自一人走在車道及車禍確實事發原因，有待警方調查釐清。

新北市消防局今天晚上9時許獲報，板橋區新海橋往新莊方向發生車禍意外，現場有人受傷，救護人員會同警方趕抵現場，發現73歲江姓男子倒臥橋上，頭部流血，全身多處擦挫傷，意識不清，緊急送往亞東醫院搶救。

肇事的貨車駕駛張姓男子（39歲）向警方表示，當他開車由板橋區上新海橋往新莊方向駛，開上橋才走一半，突然發現正前方有人走在車道上，連忙緊急煞車已然來不及當場撞上，遭撞的江男先撞到貨車擋風玻璃才被彈飛到貨車前方。

肇事的張男酒測值為零，據警方調閱新海橋上監視器畫面，發現江男無故違規行走於新海橋內側車道，自小貨車未注意車前狀況，才不慎追撞，但江男為何會獨自一人走在新海橋內側車道，有待江男清醒後才能進一步確認，車禍事故雙方確實肇事責任歸屬，仍有待警方調查釐清。

張姓男子今晚駕車行經新北市板橋區新海橋往新莊方向，因天色昏暗，未注意行人江男走在車道上直接追撞，江男當場遭撞飛，重傷送醫搶救中。記者王長鼎／翻攝
張姓男子今晚駕車行經新北市板橋區新海橋往新莊方向，因天色昏暗，未注意行人江男走在車道上直接追撞，江男當場遭撞飛，重傷送醫搶救中。記者王長鼎／翻攝
張姓男子今晚駕車行經新北市板橋區新海橋往新莊方向，因天色昏暗，未注意行人江男走在車道上直接追撞，江男當場遭撞飛，重傷送醫搶救中。記者王長鼎／翻攝
張姓男子今晚駕車行經新北市板橋區新海橋往新莊方向，因天色昏暗，未注意行人江男走在車道上直接追撞，江男當場遭撞飛，重傷送醫搶救中。記者王長鼎／翻攝
張姓男子今晚駕車行經新北市板橋區新海橋往新莊方向，因天色昏暗，未注意行人江男走在車道上直接追撞，江男當場遭撞飛，重傷送醫搶救中。記者王長鼎／翻攝
張姓男子今晚駕車行經新北市板橋區新海橋往新莊方向，因天色昏暗，未注意行人江男走在車道上直接追撞，江男當場遭撞飛，重傷送醫搶救中。記者王長鼎／翻攝

車道 車禍

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