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高雄警又傳清槍槍響 巡佐忘卸彈匣誤擊子彈無人傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄警方又傳清槍未落實，誤擊發子彈事件！三民二警分局鼎山派出所一名陳姓巡佐今晚7時許，欲繳還卸彈時，忘記卸除彈匣，誤擊一發子彈，當場「砰」的一聲槍響，嚇壞所內員警，所幸該名巡佐槍口對著清槍桶，子彈直接射進桶內，無人受傷，該名巡佐立即遭分局記過處分。

三民二警分局表示，鼎山派出所陳姓巡佐於6月16日晚間7時許，欲繳還械彈，在清槍桶前未落實清槍程序，疏於忘記先卸除彈匣，槍口對著清槍桶清槍時，誤觸擊發，子彈直接射進桶內，所幸無人員受傷。

分局表示，陳姓巡佐未依規定落實清槍程序，分局將依規定議處，予以記過處分，相關監督人員併予行政處分；日後將督促各外勤單位落實「員警出（退）勤領（繳）械彈暨安全清槍操作程序」，防止類似事件發生。

三民二警分局近來頻出狀況，上月中旬傳出分局一名派出所所長僅排護童專案湊交通崗時數，因確實未出勤，被基層員警上臉書「靠北Police」爆料後，分局才記申誡處分。

6月13日，高雄市一名男子未戴安全帽乘友人機車，行經三民區鼎金後路和鼎強街口停等紅燈時，剛好執行廟會遶境勤務結束的4名員警騎著機車在後方停紅燈，與男子「對看」30秒後逕行離去，過程被後方車的行車記錄器錄下，在影片瘋傳後，分局才說要開單。

今晚又發生派出所巡佐清槍誤擊子彈意外，有員警私下表示，分局內部管理和派出所勤務頻出問題，「顯見螺絲鬆了」!

高市三民二警分局鼎山派出所一名陳姓巡佐今晚7時許，欲繳還卸彈時，忘記卸除彈匣，誤擊一發子彈，所幸槍口朝清槍桶，無人受傷。記者石秀華／翻攝
高市三民二警分局鼎山派出所一名陳姓巡佐今晚7時許，欲繳還卸彈時，忘記卸除彈匣，誤擊一發子彈，所幸槍口朝清槍桶，無人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市三民二警分局鼎山派出所一名陳姓巡佐今晚清槍，未落實清槍程序，誤擊發子彈，幸子彈射入清槍桶內，無人受傷，巡佐遭分局記過處分。記者石秀華／翻攝
高雄市三民二警分局鼎山派出所一名陳姓巡佐今晚清槍，未落實清槍程序，誤擊發子彈，幸子彈射入清槍桶內，無人受傷，巡佐遭分局記過處分。記者石秀華／翻攝

遶境 行車記錄器

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