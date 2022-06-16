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台南妻子持刀殺死丈夫 檢察官訊後聲押
台南32歲王姓女子今晨涉持熱水壺熱水澆淋睡夢中的39歲陳姓丈夫，他痛醒後抓妻子頭髮拉扯，妻子從櫃子上取出水果刀，朝其右胸猛刺，陳男經送醫急救仍傷重不治，警方依涉殺人罪嫌，將王女移送檢方複訊，晚間檢察官認她涉犯殺人重罪有逃亡之虞，向台南地院聲請羈押。
據調查，今天清晨5時許，疑遭家暴的王女起床泡麵，持熱水壺煮開水時越想越生氣，煮水1、2分鐘後即持熱水壺，進入丈夫獨住房間內，朝睡夢中的他澆淋，陳男痛醒後抓了妻子頭髮反擊，雙方一陣拉扯，妻子順手從櫃子上取出水果刀來，朝其右胸猛刺。
陳男中刀後跑到陽台高喊「救命」，痛到將刀拔起後往1樓中庭丟，卻也因此血流如注，倒臥陽台血泊中、不斷呻吟。社區管理員聞訊報警，警方到場後，緊急叫救護車，將他送往成大醫院搶救，仍傷重不治。
檢警相驗後，發現死者臉部及左側身體部位有燙傷痕跡，右胸有傷口。檢方說，確切死因仍待解剖鑑定。
警方下午依涉殺人罪嫌，將王女移送檢方複訊，晚間檢察官認她涉犯殺人重罪有逃亡之虞，向台南地院聲請羈押，未禁見。
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