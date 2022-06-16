快訊

Fed升息三碼！經濟衰退恐懼加劇 美股道瓊早盤跌破3萬點

小風扇插筆電USB充電爆炸！辦公室一片焦黑 工程師揭原因

忽略黑心快篩示警公文？食藥署還原始末 晚三個月廢EUA原因曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7旬翁奔石碇鱷魚島留字條 用「屁股」滑落翡翠水庫20米

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市一名七旬老翁今天下午2點多，疑意圖輕生滑落翡翠水庫邊坡，消防隊緊急出動繩索救援，將他從20公尺深處拉上，他意識清楚、沒有生命危險，送醫救治無礙。

案發現場在新店區翠峰路四十份公墓附近，據悉，該名老翁當時站在高處眺望鱷魚島美景，因不明原因滑落。有民眾踏青時發現，地上有外套、登山杖等物品卻沒有人，仔細一看，地上有兩張字條，上面寫「我跳下去了」，驚覺有異報警。

警、消今天下午2點14分獲報趕抵，發現「下面真的有一個老翁」，擴大人力並運用繩索、擔架等，接觸患者後，他意識清楚能回應，緊急送慈濟醫院治療。

據透露，該名老翁去年膝蓋開刀，孰料不成功、肌肉無力，走路都一跛一跛的，一年下來累積很大的自卑感，一時想不通，才意圖輕生。

由於他過去常來石碇鱷魚島找朋友，對這邊很熟悉，因此今天特別從新莊跑來石碇。

經調查得知，老翁的字條是事先準備好的，孰料到了山上眺望時，卻沒有勇氣跳下，最後是用「屁股著地」一路滑下山；輕生未果又膝蓋沒有力氣，困在超過20公尺深處，幸經消防隊救援，他平安無恙。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新北市石碇區鱷魚島今天下午發生老翁墜谷意外，經消防隊救援，他沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
新北市石碇區鱷魚島今天下午發生老翁墜谷意外，經消防隊救援，他沒有生命危險。記者翁至成／翻攝

鱷魚

延伸閱讀

警察節憾事 花蓮派出所警員輕生 開槍自戕搶救不治

信徒變搶匪！社子島載客衝石碇虎爺廟 運將遇恐嚇取財

影／新店男分手又欠債「人生跌谷底」 跑公司13樓大鬧輕生

夫妻失和 26歲男上山欲輕生卻「斷繩」：老天爺留我命

相關新聞

台中工廠陷火海 鐵皮全面燃燒消防灌救中

台中市南屯區南屯區五權西路三段1處工廠今晚間7點多傳出火警，現場為1處鐵皮工廠，目前全面燃燒陷入火海，台中市消防局出動中...

影／墾丁遊客拋摔虐貓全都錄 男到案竟辯不小心滑落

動物保護議題受到關注，有民眾14日上午在墾丁國家公園後壁湖景區停車場，記錄到一家人帶著多隻家貓，1名年輕男子對牠們扯拉拋...

恩恩案告新北兩局長瀆職 張津唯：衛生局過失由消防基層背鍋

一名離職消防員張津唯在臉書PO文，指謫新北市政府消防局為了圓謊，在6月6日恩恩爸前往消防局聽取錄音檔時刻意偽造報案，救災...

台南妻子持刀殺死丈夫 檢察官訊後聲押

台南32歲王姓女子今晨涉持熱水壺熱水澆淋睡夢中的39歲陳姓丈夫，他痛醒後抓妻子頭髮拉扯，妻子從櫃子上取出水果刀，朝其右胸...

高雄警又傳清槍槍響 巡佐忘卸彈匣誤擊子彈無人傷

高雄警方又傳清槍未落實，誤擊發子彈事件！三民二警分局鼎山派出所一名陳姓巡佐今晚7時許，欲繳還卸彈時，忘記卸除彈匣，誤擊一...

7旬翁奔石碇鱷魚島留字條 用「屁股」滑落翡翠水庫20米

新北市一名七旬老翁今天下午2點多，疑意圖輕生滑落翡翠水庫邊坡，消防隊緊急出動繩索救援，將他從20公尺深處拉上，他意識清楚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。