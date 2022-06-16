7旬翁奔石碇鱷魚島留字條 用「屁股」滑落翡翠水庫20米

新北市一名七旬老翁今天下午2點多，疑意圖輕生滑落翡翠水庫邊坡，消防隊緊急出動繩索救援，將他從20公尺深處拉上，他意識清楚、沒有生命危險，送醫救治無礙。

案發現場在新店區翠峰路四十份公墓附近，據悉，該名老翁當時站在高處眺望鱷魚島美景，因不明原因滑落。有民眾踏青時發現，地上有外套、登山杖等物品卻沒有人，仔細一看，地上有兩張字條，上面寫「我跳下去了」，驚覺有異報警。

警、消今天下午2點14分獲報趕抵，發現「下面真的有一個老翁」，擴大人力並運用繩索、擔架等，接觸患者後，他意識清楚能回應，緊急送慈濟醫院治療。

據透露，該名老翁去年膝蓋開刀，孰料不成功、肌肉無力，走路都一跛一跛的，一年下來累積很大的自卑感，一時想不通，才意圖輕生。

由於他過去常來石碇鱷魚島找朋友，對這邊很熟悉，因此今天特別從新莊跑來石碇。

經調查得知，老翁的字條是事先準備好的，孰料到了山上眺望時，卻沒有勇氣跳下，最後是用「屁股著地」一路滑下山；輕生未果又膝蓋沒有力氣，困在超過20公尺深處，幸經消防隊救援，他平安無恙。

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