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影／群聚太平山多望溪鋸木燒火辦晚會PO網炫耀 被逮了
保七總隊第四大隊接獲林務局羅東林管處通報，臉書社群貼出有人群聚到宜蘭太平山多望溪床露營，還鋸切漂流木焚燒，盛大舉行營火晚會；更誇張是，囂張的行徑還上傳至多個社群軟體大肆炫耀，9名男子鋸燒國有林木，觸犯森林法及刑法竊盜罪，保七以車追人，查辦9嫌今天送辦。
警方循游姓犯嫌在社群網站上傳的照片發現，7、8輛光鮮亮麗、售價百萬元的吉普車跨溪而過，同夥更是毫不避諱直接在河床以電鋸任意鋸切附近的漂流木，當場燃燒舉辦「營火晚會」。警方到現場時發現遺留許多鋸切及焚燒木材的痕跡，河床遭游嫌等人鋸切、燃燒的木頭全是國有林木。
保七不敢大意，現場保留竊取木材及焚燒等證據，並依吉普車上車牌比對相片上犯嫌一一通知到案說明。全案經調查結束，今天把將游姓犯嫌等9人依涉嫌違反森林法、刑法竊盜罪嫌函請宜蘭地檢署偵辦。
保七第四大隊副大隊長邱盛煥表示，颱風或大雨過後，河川、海灘或海岸邊易累積大量漂流木，看似無主，但屬於國有財產，未經公告開放撿拾之前，民眾不能任意撿拾或利用；游嫌等9人擅自鋸切、焚燒漂流木行為，涉嫌觸犯森林法第50、52條及刑法竊盜等罪嫌。
另外，結夥竊取森林主、副產物部分，可處1年以上7年以下有期徒刑，併科新台幣100萬元以上2000萬元以下罰金。
羅東林管處呼籲，在林地擅自引火也涉嫌違反森林法第34條，可處12萬元以上60萬元以下罰鍰，如因而造成森林火災，恐觸犯森林法第53條失火燒毀他人森林等刑責，民眾千萬不要心存僥倖，警方與羅東林管處會持續加強取締工作，守護國家林木與生態。
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