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新北Uber外送員跑外送 疑「疲勞駕駛」自撞砂石車慘死
新北市中和區今天發生死亡自撞意外。許姓男子今天早上近7點，騎車外送準備取餐，不料疑因疲勞駕駛，竟然直直撞上路邊違停的砂石車，駕駛頭部不堪撞擊，當場失去生命跡象，送醫搶救仍不治；詳細肇事原因尚待釐清。
警方調查，許男（35歲）是Uber Eats外送員，今天早上6點50分騎機車上工，行經和城路一段與錦和路口時，因不明原因自撞砂石車左後車尾，正面撞擊後人倒地、車子卡在砂石車後面。
砂石車駕駛李姓男子（40歲）當時在車上休息，聽聞「車後有碰撞聲」下車查看，發現有人頭流血躺在地，驚覺事態不對，打119報案；救護人員趕抵，發現許男沒有生命跡象，頭部大創傷、臉都是血，緊急送醫急救，不幸仍不治。
李男警詢時稱，因為在等待工地通知再上工，僥倖心態才臨停，孰料停不到10分鐘就被撞，對死者離世感到難過，但「他怎麼自撞的完全沒頭緒」，被依過失致死罪嫌送辦；另，違停情事，警方將依道交條例第56條，開罰600至1200元罰鍰。
據悉，事發當下許男車速並不快，反而是「慢慢騎」，警方不排除是為了要多跑單、因疲勞駕駛釀禍。經查，雙方均無酒駕，警方表示，將積極協助死者家屬後續事宜，並針對大型車輛易出沒的路段加強執法與取締。
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