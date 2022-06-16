英雄聯盟前世界冠軍Toyz涉毒品案 出庭認罪致歉

劉偉健（Toyz）今到法院出庭，就檢方起訴全部坦承，也表示當初思慮不周，很後悔接觸毒品。聯合報系記者曾健祐／攝影 曾為電玩遊戲英雄聯盟職業競技選手，並拿下世界冠軍的Toyz（劉偉健），被控在網路販毒遭檢方起訴，他今天出庭時認罪，對於不良示範致歉，並呼籲大眾遠離毒品。

劉偉健今天在委任律師陪同下，到台中地方法院出庭。劉偉健當庭向法官表示，他對案件全數認罪，從戒治所出來後壓力很大，很後悔接觸毒品，對於做出不良示範很抱歉，也希望以後能回饋社會，呼籲大眾一定要遠離毒品。

劉偉健的委任律師林庭暘指出，劉偉健僅有國中學歷，且是香港人，雖時常來往香港與台灣，但對台灣法律並不熟悉，劉偉健對案件全數認罪，希望法官能從輕量刑。

劉偉健被指控自民國109年11月間與友人賴姓、楊姓男子共組毒品集團，於109年12月間向方姓、江姓男子等人，以新台幣60萬元價格，購買含有第2級毒品四氫大麻酚的大麻菸彈500顆。

劉偉健接著涉指使賴男尋找合作販毒下線，陸續透過下線施姓、劉姓、李姓等男子販賣200顆大麻菸彈，並約定以售價25%至50%的比例分潤，李男另透過手機通訊軟體Telegram在社群上，以每顆大麻菸彈4500元至7000元不等價格，刊登販賣大麻菸彈訊息。

彰化縣警察局刑警大隊於110年8月9日佯裝購毒者以16萬5000元的價格欲購買154顆大麻菸彈，李男等人被警方在台中市當場查獲偵辦，並扣得大麻菸彈154顆等證物。台中地檢署偵辦後，依違毒品等罪嫌，起訴劉偉健等8人。

今年30歲的劉偉健，網路暱稱Toyz，為知名電玩遊戲英雄聯盟玩家，曾為英雄聯盟職業競技選手，根據劉偉健的臉書（Facebook）指出，他曾拿下英雄聯盟2012年第2季世界大賽冠軍，現從事網路遊戲直播工作。