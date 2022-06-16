高雄老婦農田種菜突消失不見 鬼打牆2.5小時被尋獲
高雄市一名魏姓老翁日前帶著患失智症的妻子至自家農田種菜，到了傍晚時分，魏翁發現妻子不見蹤影，因遍尋不著，加上天色黑暗，焦急報案；警方調沿線監視器，晚間8點在離農田近1公里處的公園尋獲魏妻，魏翁得知情牽50年的妻子平安無事，當場喜極而泣。
警方指出，家住鳳山區華興街的魏姓老翁（79歲）14日傍晚5點時分，帶著患有失智症的妻子（67歲）至離家約2.5公里處的自家農田種菜，約1.5小時後，魏翁發現妻子不在他的視線範圍內，在農田四處尋找，但都遍尋不著，於是和女兒焦急至鳳山警分局南成派出所報案。
魏翁因情牽50年、患有失智症的妻子失蹤，深怕妻子出事，急得哭了，值班警員先調閱監視器，所長林卓材及警員徐祖仁適逢巡邏勤務，得知魏婦穿著特徵後，和所內調閱監視器同仁配合，研判魏婦行走路線蹤跡，應走至中崙社區附近，婦人的兒子載著女兒也騎車趕至，在晚間8時許，發現魏婦在離農田處近約1公里處的公園，累癱呆坐在椅子。
魏婦兒子看到母親當場緊抱母親流下男兒淚，魏翁知道妻子平安無事，也喜極而泣，頻向警方致謝；警方表示，魏婦因患有失智症，從農田離開後，疑似鬼打牆近2.5小時走不出來，所幸人順利尋獲。
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