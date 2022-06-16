快訊

昨晚才關心縱火案現場 新竹市長林智堅快篩陽性確診

又誤判方向？美國Fed最新政策聲明 可能一開頭就錯了

高雄老婦農田種菜突消失不見　鬼打牆2.5小時被尋獲

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名魏姓老翁日前帶著患失智症的妻子至自家農田種菜，到了傍晚時分，魏翁發現妻子不見蹤影，因遍尋不著，加上天色黑暗，焦急報案；警方調沿線監視器，晚間8點在離農田近1公里處的公園尋獲魏妻，魏翁得知情牽50年的妻子平安無事，當場喜極而泣。

警方指出，家住鳳山區華興街的魏姓老翁（79歲）14日傍晚5點時分，帶著患有失智症的妻子（67歲）至離家約2.5公里處的自家農田種菜，約1.5小時後，魏翁發現妻子不在他的視線範圍內，在農田四處尋找，但都遍尋不著，於是和女兒焦急至鳳山警分局南成派出所報案。

魏翁因情牽50年、患有失智症的妻子失蹤，深怕妻子出事，急得哭了，值班警員先調閱監視器，所長林卓材及警員徐祖仁適逢巡邏勤務，得知魏婦穿著特徵後，和所內調閱監視器同仁配合，研判魏婦行走路線蹤跡，應走至中崙社區附近，婦人的兒子載著女兒也騎車趕至，在晚間8時許，發現魏婦在離農田處近約1公里處的公園，累癱呆坐在椅子。

魏婦兒子看到母親當場緊抱母親流下男兒淚，魏翁知道妻子平安無事，也喜極而泣，頻向警方致謝；警方表示，魏婦因患有失智症，從農田離開後，疑似鬼打牆近2.5小時走不出來，所幸人順利尋獲。

高雄患有失智症的魏姓老婦和丈夫在農田種菜，突消失不見，鬼打牆2.5小時走不出來，在離農田近1公里處被警方尋獲。記者石秀華／翻攝
高雄患有失智症的魏姓老婦和丈夫在農田種菜，突消失不見，鬼打牆2.5小時走不出來，在離農田近1公里處被警方尋獲。記者石秀華／翻攝
魏婦兒子見到母親平安無事，在派出所以八寶粥餵母親果腹。記者石秀華／翻攝
魏婦兒子見到母親平安無事，在派出所以八寶粥餵母親果腹。記者石秀華／翻攝

失智症 監視器

延伸閱讀

張亞中喊話補償軍公教退休金 高雄要設「非戰和平區」

防重症死亡 高市鎖定居家染疫長輩12小時內完成投藥

高雄 越夜越活力

張亞中：若當選高市長 向世界宣布高雄成非戰區

相關新聞

影／墾丁遊客拋摔虐貓全都錄 男到案竟辯不小心滑落

動物保護議題受到關注，有民眾14日上午在墾丁國家公園後壁湖景區停車場，記錄到一家人帶著多隻家貓，1名年輕男子對牠們扯拉拋...

恩恩案告新北兩局長瀆職 張津唯：衛生局過失由消防基層背鍋

一名離職消防員張津唯在臉書PO文，指謫新北市政府消防局為了圓謊，在6月6日恩恩爸前往消防局聽取錄音檔時刻意偽造報案，救災...

高雄老婦農田種菜突消失不見　鬼打牆2.5小時被尋獲

高雄市一名魏姓老翁日前帶著患失智症的妻子至自家農田種菜，到了傍晚時分，魏翁發現妻子不見蹤影，因遍尋不著，加上天色黑暗，焦...

4人出遊駕駛氣喘發作 車頭撞爛「整輛車180度翻過來」

19歲吳姓男子今天下午開馬自達出租車載3名朋友，行經新北市新店區安一路一段往安坑交流道時，突然氣喘發作、胸悶無法駕駛，整...

市議員邱烽堯父子為貪汙強推開發 安樂市場攤販失生計

前新北市中和區長邱垂益與其子現任國民黨市議員邱烽堯等人，被檢調查利用邱垂益擔任台北縣中和市長期間，為了開發安樂市場獲取利...

為省百元查詢費 獵人頭公司幹部被搜索約談

新竹一家專獵人頭的人力顧問管理公司，疑為了減省網路銀行查找人才的成本支出，自去年2月開始利用其他公司名義查詢資料，不法利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。