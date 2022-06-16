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影／不當開車門兩車受創 警方追查發現都違規將開罰

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

汽車駕駛人及乘客上、下車時，真的要看清楚情況才開門，以免造成車禍，傷荷包。一名黃姓民眾今天上午開車到金沙鎮博愛街上採買，他路邊停車後，未注意後面來車，就徑直開啟車門，沒想到遭陳姓民眾駕駛的自小客車從旁擦撞車門，雙方車輛均有受損，但因為陳民是無照駕駛，目前兩輛車的駕駛都確定會被警方開單。

金湖分局今天表示，今天清晨6時55分左右，一名黃姓民眾開車停在沙美街上，但未注意後方來車就直接開車門，沒想到此時陳姓民眾駕駛的白色自小客車從旁擦撞車門，所幸雙方駕駛均未受傷，但因為陳姓駕駛是無照，他在簡單查看車輛狀況後，沒等到警方到場就離去。

警方表示， 因該事故路段為巷道，事故發生時一度造成阻塞，引起不少人注意和關切，警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通，有關肇事責任警方目前正在查證中；針對有民眾指稱有肇逃一事，警方也在追查中。

警方也透露，目前已根據監視器的畫面，查出陳姓駕駛的身份，將傳喚他到案說明，據悉，因為該路段有劃紅線，是禁止停車的，目前警方將針對黃姓車主開出違停與不當開啟車門兩張罰單，可能遭開罰1800元。

至於陳姓駕駛由於是無照駕駛，警方表示，可能會開出「未領有駕駛執照駕車」的6千元罰單。

金湖分局提醒用路人，汽車駕駛人及乘客上、下車時，反手開車門，注意轉身查看後方有無來車或行人，確認無人、車後，門先開啟約15公分，再次確認安全無虞後，始開啟車門迅速下車。另依「道路交通管理處罰條例」第56條之一明訂，「汽車臨時停車或停車時，汽車駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門，致有影響他人安全者，處汽車駕駛人新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰。」

一名黃姓民眾今天上午開車到金沙鎮博愛街上採買，他路邊停車後，未注意後面來車，就徑直開啟車門，沒想到遭後車從旁擦撞車門，雙方車輛均有受損。圖／警方提供
一名黃姓民眾今天上午開車到金沙鎮博愛街上採買，他路邊停車後，未注意後面來車，就徑直開啟車門，沒想到遭後車從旁擦撞車門，雙方車輛均有受損。圖／警方提供
一名黃姓民眾今天上午開車到金沙鎮博愛街上採買，他未注意後面來車，就開啟車門，沒想到遭白色車擦撞，但白車駕駛無照，兩車可能都要開罰。圖／警方提供
一名黃姓民眾今天上午開車到金沙鎮博愛街上採買，他未注意後面來車，就開啟車門，沒想到遭白色車擦撞，但白車駕駛無照，兩車可能都要開罰。圖／警方提供

罰單 監視器

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