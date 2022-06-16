PS5遊戲機假網拍龐式騙局 逾50人被騙258萬組自救會

張姓男子涉嫌上網販賣PS5遊戲機收錢不出貨，還以龐式騙局手法騙買家投資遊戲機，未依約出金，共向50餘人騙走258萬元；另外，他進貨卻跳票，導致廠商損失442萬元。刑事局拘提他依詐欺、銀行法罪嫌移送，檢方聲押，法院裁定20萬元交保及限制住居。

警方調查，39歲張男曾在台北市光華商場賣3C產品，去年10月起透過LINE賣PS5遊戲機，原價2萬5000元，開價1萬5800元、約6折，指示買家匯款到他帳戶。買家發現有便宜貨源，大量轉貼數個LINE群組。

初期張正常出貨，取信後誘使買家以每台1萬5800元投資PS5遊戲機，他加價6000元轉賣，將本金及3000元分潤給買家，初期也正常出金。

今年3、4月他開始不出貨也不出金，以尚未到貨拖延，還要新買家匯款給舊買家「挖東牆補西牆」。被害人陸續報案、組成自救會，一名女性上班族投資25台被騙80萬元最多。另外，張開支票向遊戲機廠商進貨180台卻跳票。