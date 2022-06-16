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影／公車停站失控撞電信箱 1乘客眼傷送醫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市一輛指南客運880路線公車，今天上午行經五股區成泰路一段157號前，準備靠右停靠站牌，卻不慎衝撞人行道上中華電信箱，造成公車內一名婦人的左眼角擦傷，緊急送醫急救，所幸並無大礙。客運司機沒有酒駕，確切肇事原因有待後續調查釐清。

據了解，張姓男子（54歲）是指南客運880線路司機，今天上午9時49分許，開乘一輛公車，準備向右緩靠，至新北市五股區成泰路一段157號前站牌。孰料，不知何故，張姓司機員竟失控往人行道上撞去，將一只中華電信箱給撞倒，造成公車內一名

楊姓婦人（81歲）左眼角擦撞受傷，緊急送醫急救，所幸並無大礙。

事發警方獲報趕抵，經對張男進行酒測，沒有酒精反應，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查後釐清。

880指南客運司機，進站時不慎衝撞電信箱，導致車內一名乘客受傷送醫。記者曾伯愷／翻攝
880指南客運司機，進站時不慎衝撞電信箱，導致車內一名乘客受傷送醫。記者曾伯愷／翻攝
880指南客運司機，進站時不慎衝撞電信箱，導致車內一名乘客受傷送醫。記者曾伯愷／翻攝
880指南客運司機，進站時不慎衝撞電信箱，導致車內一名乘客受傷送醫。記者曾伯愷／翻攝
880指南客運司機，將中華電信箱撞倒。記者曾伯愷／翻攝
880指南客運司機，將中華電信箱撞倒。記者曾伯愷／翻攝
880指南客運司機，進站時不慎衝撞電信箱，導致車內一名乘客受傷送醫。記者曾伯愷／翻攝
880指南客運司機，進站時不慎衝撞電信箱，導致車內一名乘客受傷送醫。記者曾伯愷／翻攝

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