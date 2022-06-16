影／公車停站失控撞電信箱 1乘客眼傷送醫

新北市一輛指南客運880路線公車，今天上午行經五股區成泰路一段157號前，準備靠右停靠站牌，卻不慎衝撞人行道上中華電信箱，造成公車內一名婦人的左眼角擦傷，緊急送醫急救，所幸並無大礙。客運司機沒有酒駕，確切肇事原因有待後續調查釐清。

據了解，張姓男子（54歲）是指南客運880線路司機，今天上午9時49分許，開乘一輛公車，準備向右緩靠，至新北市五股區成泰路一段157號前站牌。孰料，不知何故，張姓司機員竟失控往人行道上撞去，將一只中華電信箱給撞倒，造成公車內一名

楊姓婦人（81歲）左眼角擦撞受傷，緊急送醫急救，所幸並無大礙。