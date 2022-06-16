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影／醉倒公車站沒搭上班車 他大鬧嗆警「不然要怎樣」

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區李姓男子，昨天下午醉倒在重陽路國光客運站內，他錯過乘車時間，竟在站內大鬧，還動手拉扯站務員，警方獲報趕抵，李男無視警方勸阻，盛著酒意連珠穢語，還嗆警「不然你要怎樣？」「我有人權」等話，直到警方態度轉硬大聲喝斥，李男這才龜縮閉嘴，摸摸鼻子離開。

據了解，家住新北市三重區的李姓男子（35歲），昨天（15日）下午，來到重陽路四段國光客運車站內，旋即買好車票準備搭車南下。不料，卻因喝醉整個人倒在站內休息，因此錯過乘車時間，導致班車駛離沒搭上車。昨天下午5時許，他昏沉醒來，眼見站沒有其他乘客，外頭又沒車輛可搭。

李男一時情緒失控，爆氣質問周姓站務員（44歲），雙方爆發口角。過程中，李男動手拉扯周男身體、包包，造成周男手部、頸部輕微紅腫，包包背帶扯斷，周男氣得報警。

警方獲報派員趕抵，李男依然失態，口中不但碎念飆罵，還數度衝前要抓拉員警，警雖耐著性子好言規勸，但李男無視仍氣焰囂張，朝著員警連珠飆罵穢語，甚至嗆警「不然你拿，靠北，不然你拿」「我有人權」等話。

員警看李男態度乖張再也受不住，大聲喝斥質問李男「你剛在罵什麼，罵什麼靠北？」「你是不爽什麼啦」、「你有人權，但是你可以罵我是不是，我在執勤公務你可以罵我是不是」，李男見警態度趨硬瞬間酒醒，當場閉嘴。

警方詢問雙方皆不願提告，周姓站務人員拒絕李男搭車，李男只好摸摸鼻子低調離開，隨後前往台北火車站乘車。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

李男口出穢語嗆警。記者曾伯愷／翻攝
李男口出穢語嗆警。記者曾伯愷／翻攝
李男醉倒公車站，錯過乘車時間，導致班車駛離，卻大鬧站務人員報警處理。記者曾伯愷／翻攝
李男醉倒公車站，錯過乘車時間，導致班車駛離，卻大鬧站務人員報警處理。記者曾伯愷／翻攝

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