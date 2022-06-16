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機車自撞道路標誌事故 花蓮女騎士頭部重傷不治

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮一名38歲阮姓女子，今天凌晨騎機車經瑞穗鄉台9線248.2公里處，疑似自撞路旁自行車專用道指示標誌，警消獲報到場搶救，阮女無呼吸心跳，傷重不治。

鳳林警分局表示，車禍地點在馬蘭鉤溪橋北上400公尺處，警方於凌晨2點54分，接獲通報派員警到場處理，經查為阮女騎乘的輕型機車，疑自撞路旁自行車專用道指示標誌。因撞擊力道大，整個人倒地不起。

消防局富源分隊指出，今天凌晨接獲於台九線馬蘭鉤溪橋北上400公尺處，有1起交通事故，人員到達現場後，是1名女性倒臥機車旁，立即著手CPR，檢傷發現患者頭部後腦有撕裂傷且無呼吸脈搏，緊急處置後，送往鳳林榮民醫院搶救。

阮女急救後仍傷重不治，持有適當駕駛執照，酒測值將報請檢察官核發鑑定許可書檢驗，警方已調閱路口監視器，事故發生原因有待專業鑑驗單位分析鑑定，以釐清肇責。

警方呼籲，駕駛人駕車行駛應保持精神並注意車前狀況，酒後駕車處罰新制已上路，酒測值超過標準不僅需判處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金，若有飲酒或食用其他含有酒精成份食物，切勿駕駛交通工具，可請親友接送、找代駕、指定駕駛或搭乘公共運輸，千萬別抱持僥倖心態，以身試法，以免得不償失。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

花蓮一名38歲阮姓女子，今天凌晨騎機車經瑞穗鄉台9線248.2公里處，疑似自撞路旁自行車專用道指示標誌，傷重不治。圖／警方提供
花蓮一名38歲阮姓女子，今天凌晨騎機車經瑞穗鄉台9線248.2公里處，疑似自撞路旁自行車專用道指示標誌，傷重不治。圖／警方提供

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