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1周內第2次查獲苗農學生搭白牌車 司機賺100罰10萬元

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗監理站鎖定國立苗栗農工至苗栗火車站路線查白牌車，會同警方今天1星期內第2次查獲，司機賺車資100元，面臨10萬元以上罰鍰，及吊扣或吊銷汽車牌照，及駕駛執照。

監理站稽查人員會同苗栗縣警察局，今天上午在苗栗火車站、苗栗農工附近，攔檢可疑車輛，發現黑色自小客車載客3名學生至苗栗農工準備下車，分別訪談乘客及駕駛，學生坦承付費車資3人共100元，白牌車司機則辯稱為載女兒的同學，不承認收取費用。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，以自用車輛違法經營計程車客運業，將依公路法第77條規定，處10萬元至2500萬元罰鍰，非法營業車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照，得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，有合法計程車行掩護非法營運，最重將廢止營業執照。

監理站指出，6月10日也在苗栗火車站，查獲白牌車違規載苗農學生，監理站列入重點稽查，白牌車駕駛所使用車輛無乘客險及相關保險，呼籲不要貪圖便宜，或一時之便搭乘，若事故發生將求償無門。

苗栗監理站會同警方人員，今天在國立苗栗農工前攔查違規載客白牌車。圖／苗栗監理站提供
苗栗監理站會同警方人員，今天在國立苗栗農工前攔查違規載客白牌車。圖／苗栗監理站提供

監理站 火車站 計程車

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