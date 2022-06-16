聽新聞
test
0:00 / 0:00
首宗外國人觸犯跟騷案 移工由愛生恨散布私密照遭送辦
飄洋過海來台工作多年的36歲印尼籍女性移工6月初指稱，遭35歲印尼籍前男友從5月份起，多次以臉書通訊軟體散布被害人私密照，並威脅復合，且多次尾隨跟蹤，讓她心生畏懼。宜蘭礁溪警方獲報，會同移民署前往涉案男子工作處逮人，查扣行動電話，開立告誡書，依跟蹤騷擾防治法等罪嫌送辦。
移民署表示，這是6月跟蹤騷擾防治法通過後，全台第一件因違反跟蹤騷擾防治法遭送辦的外籍人士。
警方獲報後，除聯繫移民署北區事務大隊宜蘭縣專勤隊協助外，立即成立專案小組積極偵辦，向地方法院聲請搜索票，於13日會同宜蘭縣專勤隊前往涉案男子工作處執行搜索。
涉案男坦承透過手機及臉書散布被害人的私密照，警方當場查扣行動電話1支，同時依跟蹤騷擾防制法送達告誡書予行為人，全案依跟蹤騷擾防制法、家庭暴力防治法、刑法妨害秘密及恐嚇等罪嫌送辦。
移民署表示，跟蹤騷擾防制法於111年6月實施，對加害人約制及被害人保護不分國籍，違反者可處1年以下有期徒刑，併科10萬以下罰金，呼籲在台外來人士若遇到此類情形，可致電1990移民署生活諮詢服務熱線或向全國各地專勤隊或服務站洽詢，移民署將提供必要協助，保障安心生活。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言