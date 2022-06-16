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恩恩案告新北兩局長瀆職 張津唯：衛生局過失由消防基層背鍋

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

一名離職消防員張津唯在臉書PO文，指謫新北市政府消防局為了圓謊，在6月6日恩恩爸前往消防局聽取錄音檔時刻意偽造報案，救災救護指揮中心主任李宇松因此提告妨害名譽，今天上午張津唯現身新北地檢署，告發李宇松、消防局長黃德清、衛生局長陳潤秋涉瀆職。

張津唯今天在律師匡伯騰、消防員工作權益促進會理事翁立思陪同下前往新北地檢署，指出恩恩案至今已經發生兩個月，卻不見官員出面道歉，官員還利用基層消防員做模擬戲劇、背鍋，「所以今天我還有我們的消防同仁站出來，就是為了反制這些政府官員傲慢、專制的行為，所以我今天偕同律師以及消促會同仁，來為這個社會討一個公道」。

張津唯說，指謫消防局當天造假的內容證據他都有，「消防局認為是演習，我認為都是一個說詞，我不知道社會大眾是不是可以認可這種行為，他到底是還原還是演戲，我覺得自有公評」。

張津唯表示，對於告發衛生局，「已經知道衛生局有明顯的疏失，而消防局卻背下了這個鍋」，認為消防局的基層同仁被推出來背鍋「是一件非常無恥的事情」。

匡伯騰解釋，告發廢弛職務而釀災對象包含李宇松、黃德清與陳潤秋，認為三人在整個制度安排上面有些疏失，「最主要的目的不是要讓哪一位受到刑事追訴，最主要的目的是現在關於一些資料的公布，新北市府都以現在案件已經送到檢調為由拒絕採訪，但是我們都不知道新北市府到底提供哪些東西給檢方、檢方的調查方向為何，最主要是希望新北市府能配合檢調調查，提出應該提出的證據」。

匡伯騰另外針對李宇松與黃德清告發公務員圖利罪，認為兩人在恩恩爸前往消防局聽錄音檔時，動員消防局人力造假恐涉及圖利罪，「消防局在這種狀況下還挪用大量的公務人員去幫他們演這齣戲，是不是藉由公務資源去掩蓋他們自己行政上的疏失，我們認為這個部分或許有圖利的疑慮，希望檢方可以調查出這件事情的真相」。

消防局對此回應，尊重每位民眾言論自由及訴訟權利，「但民眾毫無根據，指責與影射本局同仁變造錄音檔案等，是不負責任且侵害他人權利的行為」，並表示會全力支持所有同仁捍衛執勤時的名譽與權利，「本件相關卷證、錄音絕無變造或隱匿，相信經過檢方深入調查，並定能將事實完整呈現」。

前消防員張津唯（右）在消防員工作權益促進會理事翁立思陪同下按鈴告發新北市府消防局救災救護指揮中心主任李宇松、新北市消防局長黃德清、新北市衛生局長陳潤秋涉瀆職。記者柯毓庭／攝影
前消防員張津唯（右）在消防員工作權益促進會理事翁立思陪同下按鈴告發新北市府消防局救災救護指揮中心主任李宇松、新北市消防局長黃德清、新北市衛生局長陳潤秋涉瀆職。記者柯毓庭／攝影

衛生局 消防員 恩恩爸 新北市長

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