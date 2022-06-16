恩恩案告新北兩局長瀆職 張津唯：衛生局過失由消防基層背鍋

一名離職消防員張津唯在臉書PO文，指謫新北市政府消防局為了圓謊，在6月6日恩恩爸前往消防局聽取錄音檔時刻意偽造報案，救災救護指揮中心主任李宇松因此提告妨害名譽，今天上午張津唯現身新北地檢署，告發李宇松、消防局長黃德清、衛生局長陳潤秋涉瀆職。

張津唯今天在律師匡伯騰、消防員工作權益促進會理事翁立思陪同下前往新北地檢署，指出恩恩案至今已經發生兩個月，卻不見官員出面道歉，官員還利用基層消防員做模擬戲劇、背鍋，「所以今天我還有我們的消防同仁站出來，就是為了反制這些政府官員傲慢、專制的行為，所以我今天偕同律師以及消促會同仁，來為這個社會討一個公道」。

張津唯說，指謫消防局當天造假的內容證據他都有，「消防局認為是演習，我認為都是一個說詞，我不知道社會大眾是不是可以認可這種行為，他到底是還原還是演戲，我覺得自有公評」。

張津唯表示，對於告發衛生局，「已經知道衛生局有明顯的疏失，而消防局卻背下了這個鍋」，認為消防局的基層同仁被推出來背鍋「是一件非常無恥的事情」。

匡伯騰解釋，告發廢弛職務而釀災對象包含李宇松、黃德清與陳潤秋，認為三人在整個制度安排上面有些疏失，「最主要的目的不是要讓哪一位受到刑事追訴，最主要的目的是現在關於一些資料的公布，新北市府都以現在案件已經送到檢調為由拒絕採訪，但是我們都不知道新北市府到底提供哪些東西給檢方、檢方的調查方向為何，最主要是希望新北市府能配合檢調調查，提出應該提出的證據」。

匡伯騰另外針對李宇松與黃德清告發公務員圖利罪，認為兩人在恩恩爸前往消防局聽錄音檔時，動員消防局人力造假恐涉及圖利罪，「消防局在這種狀況下還挪用大量的公務人員去幫他們演這齣戲，是不是藉由公務資源去掩蓋他們自己行政上的疏失，我們認為這個部分或許有圖利的疑慮，希望檢方可以調查出這件事情的真相」。