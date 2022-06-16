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工廠大火燒斷電線 台電求償273萬敗訴

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

台灣電力公司2條從桃園市觀音區橫跨到草漯的電線因陳姓男子的工廠大火受損，造成電力輸送中斷，事後認為陳男應為停電負責，興訟求償修繕費273萬餘元，但桃園地院認為工廠起火原因不明，陳男經調查也無故意或過失責任，最後判台電敗訴。

台電興訟指出，2018年7月29日下午2時許，「161KV觀音－白玉一、二路」因工廠火警受損，經桃園市消防局調查鑑定，起火原因以遺留火種引起火災的可能性較大，然起火處是陳男的工廠，工廠的四周又有圍牆，外人無法隨意進入，足以證明事故應是工廠內部管理不當所致，因此求償修復材料、人工、加班費共273萬4168元。

陳男表示，消防局火災鑑定報告雖記載事故可能是遺留火種引起，但火災發生當下，工廠已經休息，且鑑定報告只是推論，未斷言火種是工廠遺留。他因工廠火警涉公共危險罪，也被桃園地檢署調查，最後獲不起訴處分，顯見他在這件事故上無故意或過失責任。

法院調查，陳男工廠有張貼禁止吸菸標語，也有設置專門吸菸區，若員工在起火點抽菸，會依內部規定罰款，足證他已盡注意義務。另外，陳男工廠外的堆高機雖有菸蒂，但該菸蒂已經熄滅，且距離起火點上有一段距離，而起火原因是否為香菸未熄滅導致，因起火點被大火燒盡而無法判定。

法院認為，全案尚無積極證據證明起火原因是工廠員工抽菸不甚導致，起火原因不明，陳男經桃園地檢署調查也獲不起訴處分，顯見陳男就火災事務無故意或過失責任，因此認定台電求償無理由，應予駁回。

台電因電線受損興訟向陳男求償273萬餘元，但桃園地院認定陳男就火災無故意及過失責任，最後判台電敗訴。記者陳俊智／攝影
台電因電線受損興訟向陳男求償273萬餘元，但桃園地院認定陳男就火災無故意及過失責任，最後判台電敗訴。記者陳俊智／攝影

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