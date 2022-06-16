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疑酒後騎機車自撞道路標誌 花蓮女子頭部重傷不治

中央社／ 花蓮縣16日電

38歲阮姓女子今天凌晨騎機車經花蓮瑞穗鄉台9線248.2公里疑酒駕自撞，警消獲報到場女子已無呼吸脈搏，經實施CPR緊急送醫仍傷重不治。

這起死亡車禍地點在省道台9線248.2公里馬蘭鉤溪橋北上400公尺處，花蓮縣警察局鳳林分局凌晨2時54分接獲110通報派員警到場處理，經查為阮女騎乘的輕機車疑自撞路旁自行車專用道指示標誌的事故。

女子倒臥機車旁，救護人員檢傷發現患者後腦有撕裂傷且無呼吸脈搏，立即實施心肺復甦術CPR並急送醫搶救，急救後仍傷重不治；酒測值將報請檢察官核發鑑定許可書檢驗，警方已調閱路口監視器釐清肇事原因。

警方呼籲駕駛人注意行車安全，酒駕未肇事的刑責有期徒刑已改為3年以下，得併科30萬元以下罰金。民眾若有飲酒或食用其他含有酒精成份食物，切勿駕駛動力交通工具，可請親友接送、找代駕、指定駕駛或搭乘公共運輸工具，千萬勿抱持僥倖心態，以身試法，以免得不償失。

酒駕 花蓮 CPR

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