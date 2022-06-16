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國三6車追撞駕駛受困駕駛座 清水警見狀急「借刀救人」

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導

台中清水警方昨晚押送完人犯返程，卻遇上國道三號6車追撞事故，警員隨即下車查看，發現其中一輛工程車遭撞變形，翻覆在車道上，駕駛因安全帶受困於駕駛座，警隨即向一旁民眾借用瑞士刀，切斷安全帶，救出駕駛送醫，並留在現場指揮交管，待國道警到場後完成交接。

台中清水警分局梧棲所警員陳明陽，昨夜押送人犯至台中地檢署，晚間8時許返程回梧棲行駛國道三號時，遭回堵車流阻擋：陳員見狀後隨即下車察看況，驚覺發生了6車追撞事故。

陳員先聯繫國道警察到現場處理，並發現其中一輛翻覆的國道工程車，駕駛因無法解除安全帶，受困在駕駛艙內；陳員不斷向其他駕駛詢問，是否有剪刀類用具，所幸借到一把瑞士刀，切斷安全帶，順利救出工程車駕駛，送醫治療；救出人後，陳員也在車禍現場指揮管制，待國道警到場後，完成交接。

國道三號北向177.4公里處，台中沙鹿路段昨晚8時許驚傳6車追撞翻車事故，整起事故共造成3人受傷，已送至醫院治療，詳細事故原因仍待警方調查釐清。

梧棲所長劉凱萍呼籲用路人，如在道路上有遇車禍、拋錨或身體不適的情勢，當下視周遭情況停駛於路旁，並開啟危險警示燈，撥打110專線請警方到場協助排除、疏導交通，以達到交通順暢，避免危險再次發生。

國三台中沙鹿段昨晚驚傳6車追撞車禍，其中一輛工程車遭撞變形，翻覆在車道上，駕駛因安全帶受困於駕駛座，清水警隨即協助救出。記者劉柏均／翻攝
國三台中沙鹿段昨晚驚傳6車追撞車禍，其中一輛工程車遭撞變形，翻覆在車道上，駕駛因安全帶受困於駕駛座，清水警隨即協助救出。記者劉柏均／翻攝
國道三號北向177.4公里處，台中沙鹿路段昨晚8時許驚傳6車追撞翻車事故。圖／民眾提供
國道三號北向177.4公里處，台中沙鹿路段昨晚8時許驚傳6車追撞翻車事故。圖／民眾提供

國道 梧棲

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