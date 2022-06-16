機車未拔鑰匙被當共享機車 他只因「不想走路」行竊

高雄42歲林姓男子為楠梓區慣竊，為貪圖便利，經常將他人忘拔鑰匙的機車當成代步車，抵達目的後又隨意棄置；近日又再犯，警方通知人到案，但林男竟以「不想走路」為由行竊，令員警相當傻眼，警詢後，將他依竊盜罪函送偵辦。

楠梓警分局楠梓派出所6月1日接獲民眾報案稱，為了接送孩子，把機車停在楠梓新路一家娃娃機店外，不料忘記拔走鑰匙，回頭要牽車時，卻發現機車不翼而飛。

經調查，發現轄內一名林姓男慣竊涉有重嫌，且每次竊車的慣用手法，都是將贓車騎乘一段距離後棄置，行為猶如把贓車當成「共享機車」。

事後警方在楠梓區德民路找到遭棄置的機車，也將車歸還失主，並於6月13日通知林男到案說明，他坦承犯行，還說因不想走路又無交通工具，才會把鑰匙未拔的機車直接騎走，也在抵達目的之後就棄車。