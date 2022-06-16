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鋸切漂流木辦營火晚會 9人涉違反森林法遭送辦

中央社／ 宜蘭縣16日電

警方今天表示，游姓犯嫌共9人日前前往宜蘭多望溪河床紮營，除鋸切漂流木焚燒辦營火晚會，還上傳社群軟體炫耀，全案依違反森林法、刑法竊盜罪送辦。

內政部警政署保安警察第七總隊第四大隊發布新聞稿表示，14日獲報，社群軟體上發現有民眾成群前往宜蘭縣大同鄉多望溪流域河床紮營，還鋸切附近漂流木焚燒，舉行營火晚會。

警方循游姓犯嫌於社群網站中上傳的照片發現，約有8輛吉普車跨溪而過，幾名同夥更毫不避諱直接在河床附近以電鋸任意鋸切漂流木，並在現場遺留許多遭鋸切及被焚燒的木材。

第七總隊第四大隊表示，經查證，遭鋸切、燃燒的木頭都是國有林木，警方隨後趕赴現場蒐證，並依吉普車車牌比對相片上9名犯嫌全部通知到案說明。全案已調查完畢，今天將游姓犯嫌共9人，以涉嫌違反森林法、刑法竊盜罪嫌，函送宜蘭地方檢察署偵辦。

第七總隊第四大隊指出，颱風或大雨過後，河川、海灘或海岸邊易累積大量漂流木，看似無主但實屬國有財產，未經公告開放撿拾前，民眾不能任意撿拾、利用，以免觸法。

林務局羅東林區管理處呼籲，於林地內擅自引火，違反森林法，可處新台幣12萬元以上、60萬元以下罰鍰。

漂流木 宜蘭 竊盜

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