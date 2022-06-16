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罰18萬辯不能用路口監視器取締 法官打臉判罰確定

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市賴姓男子去年騎機車行經霧峰區時，闖越警方設置的酒駕攔檢站，警方事後以路口監視器確認車籍後告發，開罰18萬元，賴不服指控路口監視器，僅能作為偵查犯罪使用，不能取締交通違規，不過一、二審法官都認為，攔查不停逃逸，利用監視器逕舉，符合規定，判罰確定。

裁定指出，賴姓男子在去年3月16日晚間9時許，騎機車行經霧峰區林森路、育成路時，遇到霧峰警分局設置的酒駕攔檢站，但沒想到賴不配合警方稽查，加速闖越攔檢站，並左轉進入樹仁六街後逃逸無蹤，期間警方目視其車牌，通知其他同事注意攔查。

警方依照當時現場蒐證畫面，並輔以路口監視器，確認機車車牌後依法告發，台中市交通事件裁決處開罰18萬元、吊銷駕照、參加道路安全講習等處分。

賴男收到罰單後不服，打行政訴訟，辯稱，警方使用的路口監視器，不符合台中市公設監視錄影系統設置管理自治條例的規定，路口監視器的目的是「維護公共安全、預防犯罪」，用途是「犯罪偵防」，與用以取締行政違規的自動照相設備不同，不能使用，應撤銷罰單。

一審認定，根據道交條例規定，若遇到當場不能或不宜攔截製單舉發者，得逕行舉發，不服指揮稽查而逃逸，屬於其中一種狀況，警方使用路口監視器逕行舉發，並無違誤，駁回賴訴請，賴上訴台中高等行政法院後，仍維持原認定，判罰確定。

台中市賴姓機車騎士去年行經霧峰區時，闖越警方攔檢點，台中高等行政法院判罰確定。本報資料照片
台中市賴姓機車騎士去年行經霧峰區時，闖越警方攔檢點，台中高等行政法院判罰確定。本報資料照片

監視器 台中市 罰單

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