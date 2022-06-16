快訊

跟柯以柔一樣被騙 主播劉芯彤揭家暴前男友謊稱「台大碩士」

台南驚傳夫妻爭吵 妻子持菜刀一刀刺死丈夫

疑都更分家產不滿哥哥繼承店面 二兒子縱火洩憤釀8死悲劇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑞豐夜市慣竊出沒 他穿潮鞋太招搖成破案關鍵

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄瑞豐夜市附近傳出宵小出沒，鎖定民眾機車掛勾上的民生物品、安全帽行竊，由於竊嫌每次做案都穿著「亮綠色」潮流拖鞋，因外型太過亮眼，前天員警巡邏時眼尖發現竊嫌行蹤，當場逮到涉案的王姓男子，在他車上搜出行竊時穿著，王坦承犯案，被依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

機車掛勾方便，許多人採買後隨性將提袋、安全帽等物掛在車上，63歲王男平時出沒在瑞豐夜市一帶，只要看見機車上有塑膠袋或安全帽，只要認為有機可趁，就順手牽羊，氣得失主牙癢癢。

鼓山分局龍華派出所5月多次接到民眾報案，稱機車上的物品遭竊，其中2起為安全帽遭竊，另2件則是掛在機車上的美食，員警調閱周邊監視器，雖然掌握犯嫌下手行蹤，但他都是步行行竊，中途還會換裝躲避追緝，增加查緝困難度。

不過，王男自以為天衣無縫，但他記得變裝，卻忘記腳上穿的「亮綠色」拖鞋太過顯眼，成為員警重要線索。

前天晚間龍華所員警巡邏時，發現一部機車騎上人行道，攔停後發現王男身形與慣竊身形相似，腳上的「亮綠色」拖鞋吸引員警目光，起初王男還否認行竊，但警方出示案影像後，「這是不是你？」讓他無從狡辯，乖乖坦承「對，是我」，機車置物箱也被搜出行竊時的穿著的衣物。

全案警詢後，今依竊盜罪嫌將王男移送高雄地檢署偵辦。鼓山分局長蔡鴻文，也肯定基層員警的細心，他說，同仁憑著敏銳細心的觀察及努力，把安全帽的小事，當成治安的大事偵辦，也請市民朋友妥善保管隨身物品，避免成為宵小眼中的羔羊。

王姓男子行竊時不忘變裝，卻因為腳上的一雙亮綠色的潮流拖鞋，成為員警破案關鍵。圖／讀者提供
王姓男子行竊時不忘變裝，卻因為腳上的一雙亮綠色的潮流拖鞋，成為員警破案關鍵。圖／讀者提供
王姓男子行竊時不忘變裝，卻因為腳上的一雙亮綠色的潮流拖鞋，成為員警破案關鍵。圖／讀者提供
王姓男子行竊時不忘變裝，卻因為腳上的一雙亮綠色的潮流拖鞋，成為員警破案關鍵。圖／讀者提供

瑞豐夜市 竊盜

延伸閱讀

影／誇張！兩男把夾娃娃機店兌幣機整台扛走 行竊畫面曝光

總鋪師里長為特教孩子辦桌 社區巡守定期打掃維護校安

影／高雄男未戴安全帽4警視若無睹 影片瘋傳後才開單

門鎖被灌三秒膠告男友 法官判無罪：戴安全帽無法證明

相關新聞

機車未拔鑰匙被當共享機車 他只因「不想走路」行竊

高雄42歲林姓男子為楠梓區慣竊，為貪圖便利，經常將他人忘拔鑰匙的機車當成代步車，抵達目的後又隨意棄置；近日又再犯，警方通...

罰18萬辯不能用路口監視器取締 法官打臉判罰確定

台中市賴姓男子去年騎機車行經霧峰區時，闖越警方設置的酒駕攔檢站，警方事後以路口監視器確認車籍後告發，開罰18萬元，賴不服...

瑞豐夜市慣竊出沒 他穿潮鞋太招搖成破案關鍵

高雄瑞豐夜市附近傳出宵小出沒，鎖定民眾機車掛勾上的民生物品、安全帽行竊，由於竊嫌每次做案都穿著「亮綠色」潮流拖鞋，因外型...

假鈔購毒爆糾紛3嫌街頭歐死人 二審改依傷害致死輕判

男子吳炫燁、盧信逸與張簡明賢懷疑陳姓男子拿假鈔購買毒品，設圈套騙出陳，雙方碰面再起爭執，3人在高雄街頭持刀、棍圍殺陳致死...

影／救護車鳴笛載人送醫 東海大學前騎士撞上釀1傷

台中市消防局工業區分隊昨天深夜執勤載送患者送醫，東海大學附近時左轉，遭直行在慢車道陳姓機車騎士撞上，陳左腿受傷，雙方都無...

夾娃娃機店不夾娃娃 抱走3隻正版航海王公仔栽了

高雄市一名20歲鍾姓男子，不務正業，日前進入新興區一家娃娃機店不夾娃娃，直接偷走機台上3隻正版的航海王公仔，台主不甘損失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。