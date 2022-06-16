瑞豐夜市慣竊出沒 他穿潮鞋太招搖成破案關鍵

高雄瑞豐夜市附近傳出宵小出沒，鎖定民眾機車掛勾上的民生物品、安全帽行竊，由於竊嫌每次做案都穿著「亮綠色」潮流拖鞋，因外型太過亮眼，前天員警巡邏時眼尖發現竊嫌行蹤，當場逮到涉案的王姓男子，在他車上搜出行竊時穿著，王坦承犯案，被依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

機車掛勾方便，許多人採買後隨性將提袋、安全帽等物掛在車上，63歲王男平時出沒在瑞豐夜市一帶，只要看見機車上有塑膠袋或安全帽，只要認為有機可趁，就順手牽羊，氣得失主牙癢癢。

鼓山分局龍華派出所5月多次接到民眾報案，稱機車上的物品遭竊，其中2起為安全帽遭竊，另2件則是掛在機車上的美食，員警調閱周邊監視器，雖然掌握犯嫌下手行蹤，但他都是步行行竊，中途還會換裝躲避追緝，增加查緝困難度。

不過，王男自以為天衣無縫，但他記得變裝，卻忘記腳上穿的「亮綠色」拖鞋太過顯眼，成為員警重要線索。

前天晚間龍華所員警巡邏時，發現一部機車騎上人行道，攔停後發現王男身形與慣竊身形相似，腳上的「亮綠色」拖鞋吸引員警目光，起初王男還否認行竊，但警方出示案影像後，「這是不是你？」讓他無從狡辯，乖乖坦承「對，是我」，機車置物箱也被搜出行竊時的穿著的衣物。