她挨家挨戶翻信箱偷股東會信件盜領紀念品 觸犯2罪嫌法辦

方姓婦人專門在民宅信箱內翻找信件，鎖定公司企業寄給股東的紀念品兌換券，盜領股東會紀念品，台北市警方上月獲報後展開調查，巡警在內湖區查獲方婦到案，她對犯行坦承不諱，詢後被依竊盜、偽造文書等罪嫌函送士林地檢署偵辦。

警方調查，65歲方婦作案期間在內湖區挨家挨戶翻找民宅信箱，只要透過信封發現信件內有企業公司股東會的紀念品兌換券，就立刻偷走信件，依指示盜領紀念品，內湖警分局5月20日接獲民眾報案展開調查，員警5月26日巡邏時，在內湖區環山路上發現穿著特徵與犯嫌相同的方婦，上前盤查，方婦坦承犯行不諱，隨員警到案說明。

警方表示，全案後續查扣方婦盜領的眾多股東會紀念品，包含智能肩頸舒緩儀、環保餐具、手電筒、超商提貨券等，初估被害人不只1人，詢後依竊盜、偽造文書等罪嫌送辦。