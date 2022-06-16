快訊

整理包／揮別指考！首屆「分科測驗」不考國、英、數乙 7科考前劃重點

新竹輪胎行惡火奪8命！嫌犯燙傷插管治療 點頭坦承縱火

Fed升息三碼！台股早盤漲逾200點重返萬六 台積漲9元秒填息

聽新聞
test
0:00 / 0:00

假鈔購毒爆糾紛3嫌街頭歐死人 二審改依傷害致死輕判

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

男子吳炫燁、盧信逸與張簡明賢懷疑陳姓男子拿假鈔購買毒品，設圈套騙出陳，雙方碰面再起爭執，3人在高雄街頭持刀、棍圍殺陳致死。高雄地方法院依共同殺人罪，判3人12年至14年徒刑，高雄高分院改認定3人無殺人犯意，依傷害致死罪，從輕判處6年6月至9年6月不等徒刑。

判決指出，6月30日凌晨，吳炫燁、盧信逸、張簡明賢同乘轎車兜風，談及陳姓男子疑拿假鈔買毒品的糾紛，便假稱交易毒品騙陳見面，謀議教訓陳，約陳到高雄市三民區大順二路家樂福賣場外碰面。陳擔心出事，由朋友載他到賣場，要朋友在賣場停車場內等他，隻身到賣場外赴約。

不料，轎車上的吳炫燁與陳短暫交談，一言不合，隨即手持折疊刀下車，陳拔腿往順昌街方向狂奔，張簡明賢見狀，開車到順昌街攔阻陳的去路，吳炫樺趁陳往回奔逃，再擋下陳，雙方拉扯間，盧信逸拿木棍下車，猛擊陳的背部，吳立即刺殺陳的右大腿、右臀部2刀，刺斷陳的血管。他們見陳血流不止，立即上車逃逸。

陳的朋友見他遲遲未回賣場停車場，外出找人，才發現他倒在路旁，報警救人。但陳經送醫後，因右股靜脈遭刺斷，大量出血，並因腦幹外傷不治。

高雄地方法院審理時，法官認為張簡明賢等3人，僅因小額的毒品交易糾紛，便持刀、棍在賣場旁的馬路殺人，嚴重動盪社會安寧秩序，令人深感震驚與揪心，對陳的親友更是一輩子不忍憶起卻無以忘卻的椎心刺痛，依共同殺人罪，判吳14年、盧13年、張簡12年6月。

今高雄高分院宣判，合議庭認定張簡等3人並無殺人犯意，改依傷害致死罪論處，分別判處張簡、吳和盧，徒刑6年6月、9年6月和8年6月。

吳姓男子等3人在賣場旁的街頭圍堵殺人致死，高雄高分院改依傷害致死罪，判6年6月至9年6月不等徒刑。本報資料照片
吳姓男子等3人在賣場旁的街頭圍堵殺人致死，高雄高分院改依傷害致死罪，判6年6月至9年6月不等徒刑。本報資料照片

殺人 毒品 假鈔

延伸閱讀

漁船遇劫！中國大陸籍籍船長命傭兵殺4海盜 更審逆轉僅認殺1人

女直播主在捷運手扶梯遭噴精液 惡男判賠10萬元

航警局破獲桃機旅客攜毒案 查獲大麻花136公斤

高雄桃源前區長收賄 二審從輕改判8年6月

相關新聞

警界又傳職場霸凌？ 派出所長竟以偏激言論罵基層

國內連2天發生警員舉槍自戕事件，外傳被職場霸凌，均遭警方否認。不過有警員爆料，花蓮自盡林姓警員任職的派出所林姓所長，在先...

假鈔購毒爆糾紛3嫌街頭歐死人 二審改依傷害致死輕判

男子吳炫燁、盧信逸與張簡明賢懷疑陳姓男子拿假鈔購買毒品，設圈套騙出陳，雙方碰面再起爭執，3人在高雄街頭持刀、棍圍殺陳致死...

影／救護車鳴笛載人送醫 東海大學前騎士撞上釀1傷

台中市消防局工業區分隊昨天深夜執勤載送患者送醫，東海大學附近時左轉，遭直行在慢車道陳姓機車騎士撞上，陳左腿受傷，雙方都無...

夾娃娃機店不夾娃娃 抱走3隻正版航海王公仔栽了

高雄市一名20歲鍾姓男子，不務正業，日前進入新興區一家娃娃機店不夾娃娃，直接偷走機台上3隻正版的航海王公仔，台主不甘損失...

台中北區五岔路口科技執法 4個月違規降4成、車禍少6成

台中市北區三民、崇德、五權路的五岔路，因路況複雜，今年2月啟用科技執法設備，針對闖紅燈等重點違規，自動偵測取締，根據轄區...

罰鍰18萬元拖欠4年不繳 台南分署拘提前一刻分期繳清

台南37歲李姓男子4年來欠繳牌照稅、燃料使用費及交通罰鍰等75件，計達18萬6877元逾期未繳，經移送行政執行署台南分署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。