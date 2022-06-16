假鈔購毒爆糾紛3嫌街頭歐死人 二審改依傷害致死輕判

男子吳炫燁、盧信逸與張簡明賢懷疑陳姓男子拿假鈔購買毒品，設圈套騙出陳，雙方碰面再起爭執，3人在高雄街頭持刀、棍圍殺陳致死。高雄地方法院依共同殺人罪，判3人12年至14年徒刑，高雄高分院改認定3人無殺人犯意，依傷害致死罪，從輕判處6年6月至9年6月不等徒刑。

判決指出，6月30日凌晨，吳炫燁、盧信逸、張簡明賢同乘轎車兜風，談及陳姓男子疑拿假鈔買毒品的糾紛，便假稱交易毒品騙陳見面，謀議教訓陳，約陳到高雄市三民區大順二路家樂福賣場外碰面。陳擔心出事，由朋友載他到賣場，要朋友在賣場停車場內等他，隻身到賣場外赴約。

不料，轎車上的吳炫燁與陳短暫交談，一言不合，隨即手持折疊刀下車，陳拔腿往順昌街方向狂奔，張簡明賢見狀，開車到順昌街攔阻陳的去路，吳炫樺趁陳往回奔逃，再擋下陳，雙方拉扯間，盧信逸拿木棍下車，猛擊陳的背部，吳立即刺殺陳的右大腿、右臀部2刀，刺斷陳的血管。他們見陳血流不止，立即上車逃逸。

陳的朋友見他遲遲未回賣場停車場，外出找人，才發現他倒在路旁，報警救人。但陳經送醫後，因右股靜脈遭刺斷，大量出血，並因腦幹外傷不治。

高雄地方法院審理時，法官認為張簡明賢等3人，僅因小額的毒品交易糾紛，便持刀、棍在賣場旁的馬路殺人，嚴重動盪社會安寧秩序，令人深感震驚與揪心，對陳的親友更是一輩子不忍憶起卻無以忘卻的椎心刺痛，依共同殺人罪，判吳14年、盧13年、張簡12年6月。