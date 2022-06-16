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影／救護車鳴笛載人送醫 東海大學前騎士撞上釀1傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市消防局工業區分隊昨天深夜執勤載送患者送醫，東海大學附近時左轉，遭直行在慢車道陳姓機車騎士撞上，陳左腿受傷，雙方都無酒駕，當時救護車有鳴警笛，陳稱「有聽到，來不及」，詳細肇因待後續釐清。

據查，工業區消防分隊的救護車，昨天深夜11時許，載運病患前往台中榮總就醫，行經台灣大道、東大路口時，從快車道欲左轉至慢車道，不過因中央還有公車專用道阻隔，直行在台灣大道的陳姓騎士（22歲）疑行經路口時煞車不及，直接撞上。

陳男稱，當時有聽到救護車的聲音，但到路口時來不及煞車才撞上。

救護車因當時車內還有病患，由消防局指派另輛救護車到場，協助將患者送醫

陳男因車禍左腿受傷，救護車的右側車身、機車的車頭受損，第六警分局針對兩名駕駛酒測，都無酒濃度，詳細的肇事原因，仍待後續調查。

台中市工業區分隊救護車，昨天行經台灣大道、東大路口時，遭機車騎士撞上，救護車右側車身毀損。圖／讀者提供
台中市工業區分隊救護車，昨天行經台灣大道、東大路口時，遭機車騎士撞上，救護車右側車身毀損。圖／讀者提供
台中市工業區分隊救護車，昨天行經台灣大道、東大路口時，遭機車騎士撞上。圖／讀者提供
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台中市工業區分隊救護車，昨天行經台灣大道、東大路口時，遭機車騎士撞上。圖／讀者提供
台中市工業區分隊救護車，昨天行經台灣大道、東大路口時，遭機車騎士撞上，機車車頭受損、騎士受傷。圖／讀者提供
台中市工業區分隊救護車，昨天行經台灣大道、東大路口時，遭機車騎士撞上，機車車頭受損、騎士受傷。圖／讀者提供

救護車 車道 患者

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