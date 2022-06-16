影／救護車鳴笛載人送醫 東海大學前騎士撞上釀1傷

台中市消防局工業區分隊昨天深夜執勤載送患者送醫，東海大學附近時左轉，遭直行在慢車道陳姓機車騎士撞上，陳左腿受傷，雙方都無酒駕，當時救護車有鳴警笛，陳稱「有聽到，來不及」，詳細肇因待後續釐清。

據查，工業區消防分隊的救護車，昨天深夜11時許，載運病患前往台中榮總就醫，行經台灣大道、東大路口時，從快車道欲左轉至慢車道，不過因中央還有公車專用道阻隔，直行在台灣大道的陳姓騎士（22歲）疑行經路口時煞車不及，直接撞上。

陳男稱，當時有聽到救護車的聲音，但到路口時來不及煞車才撞上。

救護車因當時車內還有病患，由消防局指派另輛救護車到場，協助將患者送醫