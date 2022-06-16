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夾娃娃機店不夾娃娃 抱走3隻正版航海王公仔栽了
高雄市一名20歲鍾姓男子，不務正業，日前進入新興區一家娃娃機店不夾娃娃，直接偷走機台上3隻正版的航海王公仔，台主不甘損失8000元報警，警方循線查獲鍾男涉案，鍾男已將到手的公仔變賣6000元花光光。
警方指出，6月11日位於前金區自立二路娃娃機店的檯主方男報案，指稱店共內價值8000元的3隻航海王公仔遭人竊取，轄區新興警分局前金分駐所員警調閱監視器查看，發現竊賊頭戴安全帽走入店內，未花錢玩夾娃娃，而是直接站在椅子上直接拿走航海王公仔。
警方循線查出偷公仔竊賊是轄區一名列管的慣竊鍾姓男子（20歲）所為，14日通知到案後，鍾男坦承因缺錢花用，看準公仔是正版的才下手行竊，偷來的公仔已變賣6000元，贓款已全數花光殆盡，訊後被依竊盜罪嫌送辦。
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