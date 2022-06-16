夾娃娃機店不夾娃娃 抱走3隻正版航海王公仔栽了

高雄市一名20歲鍾姓男子，不務正業，日前進入新興區一家娃娃機店不夾娃娃，直接偷走機台上3隻正版的航海王公仔，台主不甘損失8000元報警，警方循線查獲鍾男涉案，鍾男已將到手的公仔變賣6000元花光光。

警方指出，6月11日位於前金區自立二路娃娃機店的檯主方男報案，指稱店共內價值8000元的3隻航海王公仔遭人竊取，轄區新興警分局前金分駐所員警調閱監視器查看，發現竊賊頭戴安全帽走入店內，未花錢玩夾娃娃，而是直接站在椅子上直接拿走航海王公仔。