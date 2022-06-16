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台中北區五岔路口科技執法 4個月違規降4成、車禍少6成
台中市北區三民、崇德、五權路的五岔路，因路況複雜，今年2月啟用科技執法設備，針對闖紅燈等重點違規，自動偵測取締，根據轄區分局統計，該路口從2月迄今，交通違規件數已下降4成，另外交通事故也有近6成降幅，減少違規、事故發生。
北區三民、崇德、五權路的五岔路，屬交通要道，違規、車禍不少，第二警分局與路權機關多次辦理會勘，在該路口建置「多功能科技執法設備」，今年2月16日啟用，針對闖紅燈、跨越雙白線、不依規定車道行駛等重點違規行為自動偵測取締。
第二警分局統計，該路口偵測件數從2月的日平均380件，逐月遞減至5月的日平均240件，降幅近4成；另交通事故件數從1月的21件，逐月遞減至5月的9件，降幅也近6成。
第二警分局表示，今年迄6月14日止，北區計發生A1及A2類交通事故1398件、傷亡人數1884人，較去年同期減少171件（-10.9％）、傷亡人數減少264人（-12.3％），整體交通事故有下降情形。
二分局指出，科技執法設備啟用後，由系統自動將案件平均分配至審核同仁身上，為維護違規案件舉發品質，及審核標準一致性，分局責由5名警力專責負責複式審核，每個案件均需由同仁下載影音檔檢視、確認違規事實後，才能作後續違規舉發。
分局長陳家銘說，取締只是手段，安全才是的目的，市警局重視路口安全，如發生重大交通事故，一定召集分局相關單位人員，率隊到現場會勘，再次呼籲汽機車駕駛人行經路口或轉彎時，應減速慢行，科技執法只是透過科技儀器，嚇阻交通違規行為，希望養成用路人遵守交通規則的良好習慣，進而達到事故防制的目標，確保大眾行的安全。
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