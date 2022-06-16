台中北區五岔路口科技執法 4個月違規降4成、車禍少6成

台中市北區三民、崇德、五權路的五岔路，因路況複雜，今年2月啟用科技執法設備，針對闖紅燈等重點違規，自動偵測取締，根據轄區分局統計，該路口從2月迄今，交通違規件數已下降4成，另外交通事故也有近6成降幅，減少違規、事故發生。

北區三民、崇德、五權路的五岔路，屬交通要道，違規、車禍不少，第二警分局與路權機關多次辦理會勘，在該路口建置「多功能科技執法設備」，今年2月16日啟用，針對闖紅燈、跨越雙白線、不依規定車道行駛等重點違規行為自動偵測取締。

第二警分局統計，該路口偵測件數從2月的日平均380件，逐月遞減至5月的日平均240件，降幅近4成；另交通事故件數從1月的21件，逐月遞減至5月的9件，降幅也近6成。

第二警分局表示，今年迄6月14日止，北區計發生A1及A2類交通事故1398件、傷亡人數1884人，較去年同期減少171件（-10.9％）、傷亡人數減少264人（-12.3％），整體交通事故有下降情形。

二分局指出，科技執法設備啟用後，由系統自動將案件平均分配至審核同仁身上，為維護違規案件舉發品質，及審核標準一致性，分局責由5名警力專責負責複式審核，每個案件均需由同仁下載影音檔檢視、確認違規事實後，才能作後續違規舉發。