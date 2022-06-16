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罰鍰18萬元拖欠4年不繳 台南分署拘提前一刻分期繳清

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南37歲李姓男子4年來欠繳牌照稅、燃料使用費及交通罰鍰等75件，計達18萬6877元逾期未繳，經移送行政執行署台南分署強制執行，執行官會同員警持拘票兩度找上門，因李男外出工作未遇，告知大樓管理員轉知李男，他才主動聯繫，表示願意向老闆借錢，已分兩次繳清欠款。

台南分署調查，李男欠繳2019-2021年使用牌照稅及其違罰、2018、2020年公路法罰鍰、2018-2021年汽車燃料使用費，及2018-2021年違反道路交通管理處罰條例罰鍰等75件，應納金額合計18萬6877元，逾期不履行。案經台南市府財政稅務局新化分局、公路總局嘉義區監理所台南監理站及市府交通局移送台南分署強制執行。

台南分署表示，去年1月收案後，執行人員發現李男名下有轎車2輛及購買保險，隨即囑託監理機關禁止異動登記，並核發執行命令扣押保險金，但扣押無著。

台南分署指出，為調查李男應供強制執行財產狀況，多次發函通知他到分署，無正當理由均未到場，再發命令限期清償應納金額或提供相當擔保，但他屆期仍未繳清也未提供相當擔保，隨即向台南地方法院聲請拘提獲准。

執行人員持拘票會同員警兩度至李男住所，因他外出工作未遇，執行人員將通知單置於信箱，大樓管理員也轉告李男有執行人員前來執行拘提，他才主動與執行人員聯繫，表示願意向老闆借錢繳納，並先後於6日及昨天委託代理人分二次繳清欠款。

台南分署執行人員持拘票會同員警兩度至李男住所，因他外出工作未遇，經大樓管理員轉告，他才主動與執行人員聯繫，並分二次繳清欠款。記者邵心杰／翻攝
台南分署執行人員持拘票會同員警兩度至李男住所，因他外出工作未遇，經大樓管理員轉告，他才主動與執行人員聯繫，並分二次繳清欠款。記者邵心杰／翻攝

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