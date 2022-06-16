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警界又傳職場霸凌？ 派出所長竟以偏激言論罵基層

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

國內連2天發生警員舉槍自戕事件，外傳被職場霸凌，均遭警方否認。不過有警員爆料，花蓮自盡林姓警員任職的派出所林姓所長，在先前任職的單位，疑似不滿員警不收垃圾，竟說出「為什麼不去自殺」等偏激言論。警方表示，以前的影像不能連結自戕事故，已請該所長修正管教態度。

花蓮25歲林姓警員，昨天被安排擔服凌晨2至4時深夜勤巡邏勤務，卻在值勤完畢返抵派出所準備交接班前，選在警察節於派出所車棚旁持配槍自盡。因事出突然，外界懷疑是否遭到職場霸凌。

有警員看不下去林姓所長言行，提供近2分鐘爆料影片，所長在其他派出所服務時，疑因警員沒有處理所內垃圾，在某次勤前教育時，竟說出「為什麼不去自殺」、「活著要幹嘛？覺得活著很痛苦，那就自殺嘛」、「死掉就什麼都沒有了」等偏激言論，還語帶威脅說「要不要做警察？不要就離職，報告交了我就同意」等，認為如果不想做，就不要浪費彼此生命。

所長接著說出，「講這個到底錯在哪裡」，甚至覺得被錄音、錄影都沒關係，還罵警員「不好好做，上班不上 ，然後交代的事情不做，業務沒用好，到底想要幹什麼？」、「小學生該教的事情我要講2次？」讓主動打掃的人情何以堪，看見同仁為這種「咖小」、「爛人」浪費人家生命，感到很不悅。

爆料者透露，林姓所長不但對下屬嚴厲，更難容忍新進同仁出錯，時常說出偏激的話語刺激他人，不少警員都被他嚇跑，轉調單位或離職。現在發生警員自戕，實在很難不聯想背後原因與所長有關。

資深退休所長也爆料，早聽聞這名所長作風，對待新進同仁「壓落底（台語，用威權要他人服從）」，更要求下屬犯錯要「面壁思過」，讓基層反彈。

不過，有另名曾與林姓所長共事過的警員認為，「他適合當朋友，不適合當長官」，曾因「雞蛋裡挑骨頭」的個性，彼此在公事上爭執，但私底下還是可以一起吃飯聊天。

花蓮警分局長呂育騰說，經查影片是林姓所長2年前初任長官，言語表達上失當，林姓所長平時管教嚴厲，工作要求標準高，都是「對事不對人」，各組長都建議他不要用強壓方式對待同仁，後來有持續修正。

呂育騰說，該影片是在林員還沒調來的事，跟這起事件無關，有心人用2年前的影片聯結，覺得不公平。林員自盡倒臥血泊時，所長第一時間前往急救，都看在眼裡；事後他心情低落，徘徊案發現場，局內有派員關懷，未來請各所長加強關心所內同仁，避免憾事發生。

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花蓮分局傳出派出所警員在分局車棚旁空地自戕憾事。記者王思慧／攝影
花蓮分局傳出派出所警員在分局車棚旁空地自戕憾事。記者王思慧／攝影
林姓所長在之前任職的派出所裡，疑因警員沒有處理所內垃圾，竟說出刺激言論。記者王思慧／翻攝
林姓所長在之前任職的派出所裡，疑因警員沒有處理所內垃圾，竟說出刺激言論。記者王思慧／翻攝

警察 霸凌

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