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國三沙鹿段驚傳6車追撞事故 3車翻覆零件飛散3人送醫
國道三號北向177.4公里處，台中沙鹿路段晚間8時許驚傳6車追撞翻車事故，目前事故已排除，全車道恢復通車；整起事故共造成3人受傷，目前已送至醫院治療，詳細事故原因仍待警方調查釐清。
國三北向177.4公里處，台中沙鹿路段晚間驚傳重大車禍，共有6台車發生碰撞，其中有大貨車、自小客車及拖吊車等共3部車翻覆，撞擊力道之大，車體零件碎落一地，現場狀況狼藉，共造成3人受傷，其中2人意識清楚，受輕微擦挫傷，送往光田綜合醫院；另1人意識清楚，頭部撕裂傷送至梧棲童綜合醫院治療。
由於6車追撞事故遍布北向車道，全車道原暫時無法通行，目前事故已排除，全線恢復通車，回堵約3公里車流正消化中，詳細肇因仍待國道警察調查釐清。
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