國三沙鹿段驚傳6車追撞事故 3車翻覆零件飛散3人送醫

國道三號北向177.4公里處，台中沙鹿路段晚間8時許驚傳6車追撞翻車事故，目前事故已排除，全車道恢復通車；整起事故共造成3人受傷，目前已送至醫院治療，詳細事故原因仍待警方調查釐清。

國三北向177.4公里處，台中沙鹿路段晚間驚傳重大車禍，共有6台車發生碰撞，其中有大貨車、自小客車及拖吊車等共3部車翻覆，撞擊力道之大，車體零件碎落一地，現場狀況狼藉，共造成3人受傷，其中2人意識清楚，受輕微擦挫傷，送往光田綜合醫院；另1人意識清楚，頭部撕裂傷送至梧棲童綜合醫院治療。