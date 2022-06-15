高雄球棒隊再現！至少11男子砸毀機車行 店家不敢動彈

高雄市鳳山區再出現多名男子持球棒滋事，砸毀某機車行的機車及設備，滋事，砸店中疑有人持槍，令店方不敢抗拒，今天警方分頭頭查捕到涉案的11名男子，依妨害秩序、毀損等罪嫌移送法辦。

「球棒隊」滋擾事故沉寂一陣子，昨晚高雄再出現多人明目張膽砸機車行，砸店影片今晚被貼到網路，貼文者直稱這群男子是「高雄球棒隊」。

據了解，昨晚9點50分許，一群男子蜂擁至高雄市鳳山區新強路某機車行，拿木棍、球棒就一陣亂砸，不僅砸毀機車行外的機車，還有多人持球棒闖入機車行，砸車、搗毀車行內設備，嚇得車行老闆家人及員工紛紛躲避。

警方據報到場，涉案男子已經逃之夭夭。警方調閱相關監視器，發現滋事者分別搭乘6輛轎車及2輛機車前往機車行鬧事。

警方查出，昨天下午1名住車行附近的王姓男子經過機車行，認為車行的前面停多輛機車，讓他險些出車禍，要求車行把機車挺停好而與機車行員工互嗆，昨晚才帶同在建築工地工作的同事前往砸店洩憤。