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影／誇張！兩男把夾娃娃機店兌幣機整台扛走 行竊畫面曝光

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣大村鄉5月間連續發生娃娃機店家的兌幣機整台被搬走，另一家洗車場的兌幣機也遭竊，員林警方追查後，鎖定廖男、周男涉嫌行竊，發現兩人還故意在租來的犯案車頂用黑色膠帶貼兩條線，企圖偽裝成改裝車，仍被警方識破，警方昨天逮捕2嫌，依竊盜等罪嫌移送法辦。

警方接獲通報，5月27日大村鄉一家夾娃娃機的兌幣機被整台搬走，5月28日又獲報大村鄉一家洗車場內兌幣機內現金也遭竊，兩案被竊的金額約9萬元，警方即組成專案小組追緝。

警方調查發現，廖男（42歲）及周男（40歲）涉有重嫌，在比對路口監視器時發現，兩人還故意在租來的犯案車輛掛上失竊車牌，車頂再貼黑色膠帶「改裝」，但警方卻發現原始該車牌車輛並無此特徵，研判是竊賊故意誤導警方辦案，警方昨天見時機成熟，將兩名竊嫌逮捕歸案。

彰化縣大村鄉5月間連續發生娃娃機店家的兌幣機整台被搬走，另一家洗車場的兌幣機也遭竊，警方昨天逮捕2嫌，依竊盜等罪嫌移送法辦。圖／警方提供
彰化縣大村鄉5月間連續發生娃娃機店家的兌幣機整台被搬走，另一家洗車場的兌幣機也遭竊，警方昨天逮捕2嫌，依竊盜等罪嫌移送法辦。圖／警方提供
彰化縣大村鄉5月間連續發生娃娃機店家的兌幣機整台被搬走，另一家洗車場的兌幣機也遭竊，警方昨天逮捕2嫌，依竊盜等罪嫌移送法辦。圖／警方提供
彰化縣大村鄉5月間連續發生娃娃機店家的兌幣機整台被搬走，另一家洗車場的兌幣機也遭竊，警方昨天逮捕2嫌，依竊盜等罪嫌移送法辦。圖／警方提供

夾娃娃機 監視器 竊盜

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