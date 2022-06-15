聽新聞
test
0:00 / 0:00
北濱轎車雨天失控撞對向護欄 男駕駛不治、女輕傷
基隆市張姓男子今天駕車沿北部濱海公路萬里往基隆方向行駛，在大武崙海岸武聖橋路段，失控跨越雙黃線，衝撞對向路旁護欄才停下。張疑未繫安全帶，傷重送醫不治；同車潘姓女子傷勢輕微，婉拒送醫。警方獲報到場採證及指揮交通，事故原因調查中。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天近午，接獲警方通報北濱武聖橋發生車禍，調派人車前往救護。消防人員抵達現場時，20多歲張男已昏迷，送往基隆長庚醫院急救無效，醫師宣告死亡。
據了解，張男雨天駕駛轎車搭載20多歲潘女返家基隆途中，車子突然失控偏離車道，並跨越道路中央雙黃線，再撞擊對向路旁護欄，造成車頭嚴重受傷，張男遭受猛烈撞擊陷入昏迷，送醫不治。
潘女傷勢輕微，她說出事前正在玩手機，不知道張男為什麼會衝到對向車道。
發生車禍後，事故車禍占據基隆往萬里方向車道，基隆警四分局大武崙派出所警員吳承翰到場後，擺放三角錐實施交通管制，並手勢指揮疏導雙向車輛，避免二次事故發生。交通隊警員到場照相、測繪採集跡證並由拖吊車排除現場狀況後，恢復全線正常行車。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言