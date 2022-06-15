北濱轎車雨天失控撞對向護欄 男駕駛不治、女輕傷

基隆市張姓男子今天駕車沿北部濱海公路萬里往基隆方向行駛，在大武崙海岸武聖橋路段，失控跨越雙黃線，衝撞對向路旁護欄才停下。張疑未繫安全帶，傷重送醫不治；同車潘姓女子傷勢輕微，婉拒送醫。警方獲報到場採證及指揮交通，事故原因調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天近午，接獲警方通報北濱武聖橋發生車禍，調派人車前往救護。消防人員抵達現場時，20多歲張男已昏迷，送往基隆長庚醫院急救無效，醫師宣告死亡。

據了解，張男雨天駕駛轎車搭載20多歲潘女返家基隆途中，車子突然失控偏離車道，並跨越道路中央雙黃線，再撞擊對向路旁護欄，造成車頭嚴重受傷，張男遭受猛烈撞擊陷入昏迷，送醫不治。

潘女傷勢輕微，她說出事前正在玩手機，不知道張男為什麼會衝到對向車道。