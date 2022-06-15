小港警分局旁傳人命 街友疑病死輪椅上
1名街友今天下午坐輪椅經過高雄市警小港警分局旁，突然頭部上仰，昏迷在輪椅上無動靜，約半小時後，店家靠近查看，發現他沒呼息，向警方求助，員警趕緊請救護車趕來搶救，但這名街友已經氣絕，初步研判可能病死，確實死因仍待明天檢方相驗。
據了解，死者是48歲藍姓男子，籍貫不在高雄，但他經常坐著輪椅遊走高雄市小港區各公園。員警說，平時見到他，總是「喝得醉茫茫」。
今天下午4點多，藍姓男子仍自己滑著輪椅，由高雄市小港區小港路與大業北路，向小港警劑局方向前進，就在小港警分局與旁邊的機車行之間停在路邊，約過了半小時，機車行店家看他一直停在旁邊，頭部仰天一直沒動靜，靠近查看，竟發現他可能停止呼吸，趕緊向小港警分局求助。
員警據報，立即向119求救，但救護人員抵達，發覺藍姓男子已經死亡，無其他外傷，懷疑他突然病發死亡。警方正試著找尋藍的家屬，報請檢察官相驗確實死因。
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