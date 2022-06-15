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影／不滿被指口罩沒戴好 捷運車廂爆流血衝突
簡姓男子昨搭捷運在車廂內，因口罩未戴好，不滿遭同車乘客羅姓男子糾正，雙方先起口角爭執進而發生肢體衝突，簡遭羅男揮拳打傷頭部、鼻骨骨折及右手挫傷，報案提告傷害，羅男坦承一時情緒失控動手傷人，警詢後依傷害罪嫌函送新北地檢署偵辦。
新北市海山警分局昨天接獲報案，捷運板南線龍山寺捷運站往江子翠方向，在捷運車廂內發生打架互毆，警方到場發現簡姓男子（49歲）頭部挫傷、鼻骨骨折及右手挫傷，傷勢頗嚴重，而涉嫌打人的羅姓男子（62歲）則無明顯外傷。
據了解，羅男在捷運車廂內見簡男口罩未戴好，出言糾正要簡男將口罩戴好，疑似簡男回嘴說，「你管太多。」雙方為此起口角爭執，進而在車廂上演全武行，較年輕的簡男遭羅男揮拳打傷。
事發當下，簡男並未說要提告，之後到醫院驗傷後才決定提告，海山警分局江翠派出所昨通知羅男到案說明，他坦承因一時情緒失控，憤而出手毆打簡男，警詢後依傷害罪嫌函送新北地檢署偵辦。
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